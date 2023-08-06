Anthony Davis'ten 186 milyon dolarlık rekor imza

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Dünyanın en iyi ve en çok kazanan basketbolcularının forma giydiği Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) yeni bir ücret rekoru kırıldı... Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu Anthony Davis ile 3 yıllığına 186 milyon dolar karşılığında yeni sözleşme imzaladı. Yıllığı 62 milyon dolara gelen 30 yaşındaki Davis, NBA tarihinin en yüksek ücretli oyuncusu unvanını eline geçirdi.

2019’DAN BU YANA LA LAKERS’TA

2019 yılında Lonzo Ball, Josh Hart ve Brandon İngram takası ve 3 draft hakkı karşılığında New Orleans Pelicans’tan Los Angeles Lakers’a transfer olan Davis, takımdaki ilk yılında NBA kariyerindeki tek şampiyonluğunu kazanmıştı. Geçen sezon 56 karşılaşmada forma giyen Anthony Davis, maç başına 25.9 sayı, 12.5 ribaund, 2.6 asist ve 2.0 blok ortalamaları ile oynadı.

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BROWN DA JOKİC’İN REKORUNU KIRMIŞTI

NBA’de daha önce ‘en çok kazanan oyuncu’ unvanı, geçtiğimiz 25 Temmuz’da Boston Celtics ile 5 yıl için 304 milyon dolar karşılığında (yılda 60.8 milyon dolar) sözleşme imzalayan Jaylen Brown’a aitti. 26 yaşındaki Brown, Denver Nuggets’tan yılda 52.8 milyon dolar alan Sırp basketbolcu Nikola Jokic’in rekorunu kırmıştı.

NBA’DE EN ÇOK KAZANANLAR

1. Anthony Davis LA Lakers 62 milyon dolar

2. Jaylen Brown Boston Celtics 60.8 milyon dolar

3. Nikola Jokic Denver Nuggets 52.8 milyon dolar

4. Stephen Curry GS Warriors 51.9 milyon dolar

5. Kevin Durant Phoenix Suns 47.6 milyon dolar

6. LeBron James LA Lakers 47.6 milyon dolar

7. Joel Embiid P.76’ers 47.6 milyon dolar

8. Bradley Beal W.Wizards 46.7 milyon dolar