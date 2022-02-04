Antalyaspor'un yeni transferi Luiz Adriano, Antalya'ya geldi

Deneyimli forvet oyuncusu dün saat 21.45 sıralarında Antalya Havalimanına iniş yaptı. Brezilya'dan İstanbul aktarmalı gelen forvet oyuncuya, havalimanı içerisinde kulüp için klip çekimi yapıldı. Antalyaspor atkısı takan tecrübeli oyuncu CIP kapısından çıktıktan sonra konaklayacağı otele gitti.
Kariyerine Brezilya ekibi Internacional'da başlayan Luiz Adriano, Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını giydi. Kariyerinde 491 maça çıkan Luiz Adriano, 194 gol 69 asiste imza attı.