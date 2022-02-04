Antalyaspor Luiz Adriano ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Brezilyalı tecrübeli forvet Luiz Adriano'yu 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Luiz Adriano! Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
Akdeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Brezilyalı golcünün tanıtımında "Kar yağmaz dediler. Yağdı! Forvet gelmez dediler. Geldi!" ifadeleri kullanıldı.
Tanıtım videosunda konuşan Luiz Adriano, "Olmaz denileni gerçekleştirmek için buradayım" mesajını verdi.