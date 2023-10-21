Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Safuri ve Jehezkel, Filistin için yapılacak saygı duruşu sebebiyle maça çıkmayacak

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İki oyuncunun açıklaması şöyle: “Ülkeden gelen kötü haberler bizim için futbol oynamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Buna ek olarak yarınki (bugün) maçta İsrail’i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. Milli takımın oyuncuları olarak bu seremonide yer almayacak, stada da gitmeyeceğiz. Bunu yöneticilere belirttik. Burada bize karşı tutum çok sıcak ve gelecek günlerde yeni köprüler kuracak olanlar arasında olmaya devam edeceğiz.”

HAMILTON'DAN GAZZE'YE DESTEK

Öte yandan F1’de 7 dünya şampiyonluğu olan Lewis Hamilton, Gazze’ye yardım çağrısı yaptı. Mercedes pilotu “Kaybedilen masum hayatlar için yüreğim parçalanıyor. Her çocuk güvende olana kadar durmamalıyız” dedi.