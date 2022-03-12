Antalyaspor'un hedefi seriyi 7 maça çıkarmak!

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Süper Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda Pazar günü saat 16.00’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da tarifeli uçakla İstanbul’a uçacak. Kırmızı beyazlı ekip rakibine karşı son 7 yılda oynadığı 12 maçta galibiyet alamazken hem rakibini yenerek bu seriye son vermek hem de yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor’da zorlu maç öncesi 3 oyunu sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

33’ÜNCÜ RANDEVU

Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir toplamda 33’üncü kez birbirlerine rakip olacak. Akdeniz ekibi oynanan mücadelelerde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 yenilgi elde etti. Süper Lig’de oynanan 23 mücadelede ise kırmızı beyazlılar 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 14’de yenilgi alarak sahadan ayrıldı.

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İSTANBUL’DA BAŞAKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında İstanbul’da oynanan 15 mücadelede Başakşehir’in üstünlüğü göze çarpıyor. Bozbaykuşlar oynanan mücadelelerde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile yeşil zeminden ayrıldı. Oynanan 32 maç sonunda taraftarlar 82 gol seyretme şansına erişirken, bu gollerin 29’una kırmızı beyazlı takım, 53’üne ise Medipol Başakşehir imza attı.

RAKİBİNE KARŞI 7 YILDIR GALİP GELEMİYOR

Pazar günü rakibi Medipol Başakşehir ile karşılacak Fraport TAV Antalyaspor, rakibine karşı ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar 12 maçta sahadan sadece 2 beraberlik ve 10 yenilgiyle ayrıldı. Akrepler İstanbul ekibini 2015-2016 sezonunda deplasmanda oynanan ve 3-2 sona eren maçta mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında Antalya’da oynanan mücadele ise 2-1 Bozbaykuşların üstünlüğü ile sona erdi.

SERİYİ 7’YE ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle yükselişe geçen Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçında puan ya da puanlar alarak ligdeki yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekip son 6 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 12 puan yazdırmaya başladı.

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3 SAKAT, 2 SINIRDA

Akdeniz ekibi Antalyaspor’da zorlu maç öncesi sakatlıkları bulunan Ufuk Akyol, Harun Alpsoy ve sezonu kapatan Admir Mehmedi zorlu maçta takımdaki yerini alamayacak. Akreplerde Fredy ve Doğukan Sinik ise kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Antalya’da oynanacak GZT Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, TFF tarafından mücadeleler iptal edilmemesi ya da herhangi bir hava muhalefeti olumsuzluğu yaşanmaması halinde bugün saat 16.30’da tarifeli uçakla İstanbul’a gidecek. Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki mücadele Pazar günü saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak.