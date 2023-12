Antalyaspor'un genç yıldızı Jakub Kaluzinski'den özel açıklamalar! 'Nuri Şahin beni aradı! Szymanski'nin yaptıkları takdire şayan...'

Haberin Devamı

Antalyaspor’un sezon başında Polonya ekiplerinden Lechia Gdansk’den transfer ettiği Jakub Kaluzinski, Akdeniz ekibiyle Süper Lig’de 9 kez mücadele etti, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giydi. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin’in ‘yıldız adayı’ olarak gördüğü 21 yaşındaki futbolcu, Polonya U21 Takımı’nın da formasını 9 kez terletti. İtalyan ekibi Parma ile ismi anılan Kaluzinski, hedeflerini anlatarak, bir gün Barcelona’da forma giymek istediğini söyledi.

ANTALYASPOR’UN 21 YAŞINDAKİ YETENEĞİ JAKUB KALUZİNSKİ’NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“İTALYA, HOLLANDA VE BELÇİKA’DAN BAZI KULÜPLER TRANSFER ETMEK İSTEDİ. NURİ ŞAHİN BENİ ARADI”

Dürüst olmak gerekirse uzun bir hikâyeden sonra Antalyaspor’a transfer oldum. Geçen sezondan sonra bana kulüplerden çok fazla ilgi vardı. İtalya, Hollanda ve Belçika'dan kulüpler beni transfer etmek istiyordu ama bazı nedenlerden dolayı transfer görüşmeleri sonuçlanmadı. Antalyaspor yönetimi ve teknik direktör Nuri Şahin beni aradı. Hızlıca somut adımlar attık ve birkaç gün sonra transfer için Türkiye geldim. Buraya gelmeye karar vermemdeki en önemli etken Nuri Şahin Hoca'nın kişiliğiydi. Böyle büyük kariyere sahip bir insan sizi takımda istiyorsa ve sizde potansiyel görüyorsa daha fazla düşünmenin bir anlamı yok. Bu kadro ve Nuri Şahin sayesinde kendimi çok geliştirdim.

Haberin Devamı

“SÜPER LİG’DE KALİTELİ OYUNCULAR VAR, EN İYİ ATMOSFER TRABZONSPOR’DA”

Süper Lig’in diğer liglerden farkı, burada oynayan oyuncuların kalitesiydi. Türkiye Ligi’nde daha ofansif bir futbol oynanıyor ve çoğu takım her zaman hücum etmek istiyor. Şimdiye kadar büyük takımlardan sadece Trabzonspor'a karşı oynadım, bu yüzden şu ana kadarki en iyi atmosferin orada olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki maçları düşünüyoruz, bana öyle geliyor ki özel bir hedef hakkında konuşmak için henüz çok erken. Önümüzde zorlu maçlar var ve bunlar Süper Lig’de hangi yöne gitmek istediğimizi gösterecek.

Haberin Devamı

“XAVİ HERNANDEZ HER ZAMAN İDOLÜMDÜ, HAYALİM BARCELONA’DA OYNAMAK”

Antalyaspor’a geldikten sonra benim için ilk hedef yeni bir ülkeye hızlıca adapte olmak ve kadroya girmeye hak kazanmaktı. Böyle bir hedef koymak işe yaradı ve başlangıç benim için çok iyiydi ama sezon başında sakatlık geldi. Şimdi %100 geri döndüm ve tekrar ilk on birde oynamak istiyorum. Gelecekte ilk olarak hedefim Polonya Milli Takımı’nda oynamaktır. Xavi Hernandez her zaman idolümdü, onu birçok kez izledim. David Silva'nın da stilini çok beğeniyordum. Topu ayağında tutmayı seven bir oyuncuyum. Sahayı tarayabilmek, hem sağ hem de sol ayağımla oynayabilmek, güçlü yönlerimdir. Bir gün Barcelona’da oynamanın hayalini kuruyorum.

Haberin Devamı

“SEBASTİAN SZYMANSKİ’NİN TÜRKİYE’DE YAPTIKLARI TAKDİRE ŞAYAN”

Szymanski’nin Fenerbahçe’deki performansına, gol ve asistlerine bakacak olursak, bu rakamlar Sebastian Szymanski’nin en büyük takımlarda oynayabileceğini gösteriyor. Fenerbahçe'ye karşı oynama ve Sebastian'la konuşma fırsatım olmadı çünkü o sırada sakattım. Szymanski’nin, Türkiye'de yaptıkları takdire şayan.