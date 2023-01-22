Antalyaspor'un Galatasaray'a attığı golde ofsayt tartışması! Fenerbahçe maçında da benzer pozisyon yaşanmıştı, aynı VAR hakeminden iki farklı karar...

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Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuk ekibin golüyle ilgili ofsayt tartışmaları yapıldı. beIN Sport'ta yayılanan Trio isimli programda eski hakemler Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban pozisyonu değerlendirdi.

GOL NASIL OLDU?

Mücadele Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam ederken Nelsson'un Galatasaray yarı alanı ortasına düşen hava topunda Luiz Adriano'ya yaptığı faul sonrası Antalyaspor serbest vuruş kazandı. Soner Aydoğdu'nun ceza alanına kullandığı frikikte iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti.

OFSAYT TARTIŞMASI

Serbest vuruş kullanılırken ofsayt pozisyonunda olan Nakajima, top ceza alanına gelirken Luiz Adriano ile birlikte topa hareketlenen Sacha Boey'e temas ediyor. Bu sayede boş kalan Adriano, kafayı vurup topu ağlara gönderiyor. Topa temas etmeyen Nakajima'nın aktif alanda rakibine müdahale ettiği için pozisyona ofsayt verilmesi gerektiği yönünde tartışmalar yapıldı.

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ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA GOL İPTAL EDİLMİŞTİ

17. haftada Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın son dakikalarında Antalyaspor'un Fernando ile bulduğu gol, pozisyon öncesi ofsaytta bulunan Haji Wright'ın sol kanada açılan topa hareketlenmeye çalışan Osayi-Samuel'e temas etmesi ile ilgili VAR'dan uyarı gelmesiyle iptal edilmişti.

İKİ MAÇIN VAR HAKEMİ DE KORAY GENÇERLER

Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR hakemi olan ve Antalyaspor'un golünde ihlal olmadığına hükmeden Koray Gençerler, Antalyaspor - Fenerbahçe maçında da VAR hakemiydi ve benzer pozisyonda golü iptal etmişti.

OKAN BURUK: OFSAYT VERİLMESİ GEREKİRDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası konuk ekibin golü ve ANTALYASPOR - FENERBAHÇE maçındaki gol iptaliyle ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

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Pozisyonu izledim. Aslında arkadaki fark biri kaleye çok yakın, bugünkü pozisyonda. Biri kaleye çok uzaktı. Kaleye çok uzak olan pozisyona ofsayt verildi ve kaleye yakın pozisyonda ofsayt verilmedi. Hakemlerin takdiri. VAR’daki hakemi uyardı mı bilmiyoruz. Belki VAR kayıtları açıklanır. Geçen verilen ofsaytta vurup, vuramayacağı bilmediğimiz pozisyonda ofsayt verildi. Ofsayt verilmesi gerekirdi gibi gözüküyor ama verilmedi. Yapacak bir şey yok. Hakem hocalarımız bunla ilgili daha net konuşacaktır.

IFAB Futbol Oyun Kuralları - Kural 11 / Sayfa: 100

ESKİ HAKEMLERİ GÖRÜŞLERİ NE?

beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio isimli programda eski hakemler Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, pozisyonla ilgili şu yorumları yaptı:

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Lale Orta: İki futbolcunun da topun geldiği alanda oynama hakkı var. Ofsayttaki oyuncunun ben rakibinin koşu yolunu kestiğini düşünüyorum ve bu nedenle de ofsayt olması gerektiğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Soru şu; Nakajima, Boey'un topa doğru hareketini engelledi mi, top için mücadelesini etkiledi mi? Boey arkadan kaçan Adriano ile eşleşmiş durumdayken Nakajima orada olmasaydı Boey top için rahat rahat mücadeleye girecekti. Bu aktif bir ofsayttır. VAR'ın, yardımcı hakemlikten gelip kuralı çok iyi bilmesine rağmen neden atladığını bilmiyorum.

Deniz Çoban: Şeklen ofsaytta olan ve Boey'un koşu yolunda Nakajima bulunduğu yer itibarıyla Boey'un top için mücadelesini ya da topa müdahalesini engellemiyor. Çünkü top arkaya geliyor, Boey öne koşuyor. Nakajima olmasa Boey daha da öne gitse bu golü engelleyebilecek mi? Şeklen ofsayt ama konum ve topun yüksekliği nedeniyle gol kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

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*Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır