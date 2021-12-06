Antalyaspor’un deplasman fobisi! 7 maçta 1 galibiyet...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Piyasalar karıştı... İşte en kritik ipucu Doğru kripto para nasıl seçilmeliPiyasalar karıştı... İşte en kritik ipucu! Doğru kripto para nasıl seçilmeli?#Kripto Para Piyasası
Serhat Akın: Löw ile mesajlaştık... 3 milyon euroya...Serhat Akın: 'Löw ile mesajlaştık... 3 milyon euroya...'#Fenerbahçe
Evleri gelin beraber yapalım Emlak Konuttan yeni hamleEvleri gelin beraber yapalım! Emlak Konut'tan yeni hamle#Emlak Konut
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı Korkutan açıklama: Artık çok geç...Omicron sayısı bir günde yüzde 50 arttı! Korkutan açıklama: Artık çok geç...#Omicron
Canlı yayında itiraf gibi açıklama... ABDde Çin alarmıCanlı yayında itiraf gibi açıklama... ABD'de Çin alarmı!#Çin
Yargıtay kararını açıkladı... İşçiler ve patronlar dikkatYargıtay kararını açıkladı... İşçiler ve patronlar dikkat!#Senet
Sibirya soğukları Dikkat: Yeni uyarı geldiSibirya soğukları! Dikkat: Yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Yere göğe sığdıramadı Müthiş, harika, oyunun kalbiydi, şov yaptı, bu sezon ilk kez...Yere göğe sığdıramadı! "Müthiş, harika, oyunun kalbiydi, şov yaptı, bu sezon ilk kez..."#Fenerbahçe
Faaliyetleri askıya alındı Kripto para borsasına şokFaaliyetleri askıya alındı! Kripto para borsasına şok#Bitget
Bu gurur hepimizin Ünlü isimlerin ödül heyecanı...'Bu gurur hepimizin' Ünlü isimlerin ödül heyecanı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Antalyaspor’un deplasman fobisi! 7 maçta 1 galibiyet...

#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor’un deplasman fobisi 7 maçta 1 galibiyet...

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında 9 kişi kalan Yukatel Kayserispor’a 2-0 yenilerek, deplasman fobisini sürdürdü. Kırmızı beyazlı ekip dış sahada oynadığı 7 maçta sadece 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Haberin Devamı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda oynadığı maçta Yukatel Kayserispor’a Mame Thiam’ın attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

Kırmızı beyazlı Akdeniz ekibi mücadelede 9 kişi kalan rakibine karşı yenilirken, deplasman fobisini de devam ettirdi.

Akdeniz temsilcisi, bu sezon deplasmanda 7 maça çıkarken sadece 1 kez galip gelmeyi başardı, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta sadece GZT Giresunspor’u yenmeyi başardı.

Kırmızı beyazlılar Fenerbahçe, Gaziantep FK, Hatayspor, Yuaktel Kayserispor’a kaybederken, Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor ile de sahadan beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor, bu sezon 7 deplasman maçından 5 puan alabildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs