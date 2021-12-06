Antalyaspor’un deplasman fobisi! 7 maçta 1 galibiyet...

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda oynadığı maçta Yukatel Kayserispor’a Mame Thiam’ın attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

Kırmızı beyazlı Akdeniz ekibi mücadelede 9 kişi kalan rakibine karşı yenilirken, deplasman fobisini de devam ettirdi.

Akdeniz temsilcisi, bu sezon deplasmanda 7 maça çıkarken sadece 1 kez galip gelmeyi başardı, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı.



Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta sadece GZT Giresunspor’u yenmeyi başardı.

Kırmızı beyazlılar Fenerbahçe, Gaziantep FK, Hatayspor, Yuaktel Kayserispor’a kaybederken, Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor ile de sahadan beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor, bu sezon 7 deplasman maçından 5 puan alabildi.