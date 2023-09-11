Antalyasporlu Naldoâ€™nun yoÄŸun bakÄ±mdaki oÄŸlunun beyin bulgularÄ±na bakÄ±lacak! Kalbi 2 kez durmuÅŸ

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Kaza, 7 EylÃ¼l saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda KonyaaltÄ± ilÃ§esi UncalÄ± Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesiÅŸimindeki kontrolsÃ¼z kavÅŸakta meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 34 FG 4053 plakalÄ± otomobil, Antalyasporâ€™un BrezilyalÄ± futbolcusu Naldoâ€™nun kayÄ±npederi Ä°talyan Walter Tilatti kontrolÃ¼ndeki 07 ACP 207 plakalÄ± otomobile yandan Ã§arptÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle Tilattiâ€™nin kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil savrulup, aynÄ± yÃ¶ne giden CÃ¼neyt Eslikâ€™in kullandÄ±ÄŸÄ± 07 FEC 17 plakalÄ± motosiklete Ã§arptÄ±.



KAZADA 5 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI



Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸunda sÄ±kÄ±ÅŸan Tilatti ile araÃ§tan fÄ±rlayan eÅŸi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldoâ€™nun oÄŸlu Davi Pereira, diÄŸer otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve motosikletli Eslik yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ekipler, aÄŸÄ±r yaralÄ± Daviâ€™yi, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rdÄ±. KazayÄ± hafif yaralÄ± atlatan 34 FG 4053 plakalÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de aynÄ± ambulansla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kaza yerine gelen diÄŸer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslikâ€™e mÃ¼dahale etti. Daviâ€™nin kalbinin ambulansta 2 kez durduÄŸu ve hayata geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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SIKIÅžAN KAYINPEDERÄ°, Ã‡EVREDEKÄ°LER Ã‡IKARTMAYA Ã‡ALIÅžTI



Otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan Walter Tilattiâ€™nin yardÄ±mÄ±na Ã§evredekiler koÅŸtu. Ekipler otomobilin bir kapÄ±sÄ±ndan Tilattiâ€™ye mÃ¼dahale ederken,Â Ã§evredekiler demir levye ile kapÄ±yÄ± kÄ±rÄ±p bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Ã§abalar sonuÃ§suz kaldÄ±. Ä°hbarla gelen itfaiye ekibi, ayÄ±rÄ±cÄ±-kesici makasla kapÄ±ya mÃ¼dahale edip, Tilattiâ€™yi Ã§Ä±kardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekibinin sedyeye aldÄ±ÄŸÄ± Tilatti, hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Eslik ve Alexandra Nardy de mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



Akdeniz Ãœniversitesi Hastanesiâ€™nde ameliyata alÄ±nan Davi, 48 saat yoÄŸun bakÄ±mda uyutuldu. Doktorlar, bugÃ¼n Daviâ€™nin beyin bulgularÄ±na bakacak. DiÄŸer yandan aynÄ± hastanede bulunan Walter Tilatti ile Ã¶zel bir hastanede tedaviye alÄ±nan Alexandra Nardyâ€™nin, yoÄŸun bakÄ±mdan servise alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â