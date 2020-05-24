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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.05.2020 - 22:36,Son Güncelleme:

Antalyasporlu futbolculara ailelerinden sürpriz bayram ziyareti

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Antalyasporlu futbolculara ailelerinden sürpriz bayram ziyareti
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Ramazan Bayramı'nda hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcularını, ailelerinin sahada sürpriz ziyareti duygulandırdı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, takımın bayramda da kampta bulunduğu otelde antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğü belirtildi.

Futbolculara ailelerinden sürpriz bayram ziyareti yapıldığı ifade edildi.

Teknik heyet ve futbolcuların ailelerinin, çalışmanın sonunda "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde antrenman sahasına girerek takımın bayramını kutlamasıyla duygusal anların yaşandığı aktarıldı.

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