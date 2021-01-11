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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Antalyasporlu Doğukan Sinik'in hayali milli takım

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Antalyasporlu Doğukan Sinik'in hayali milli takım
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Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, göstereceği performansla Avrupa'da ve milli takımda forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Altyapısından yetiştiği Antalyaspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Doğukan Sinik, teknik direktör Ersun Yanal'ın en fazla üzerinde durduğu oyuncular arasında yer alıyor.

Taraftarların da beklentisinin yüksek olduğu isimler arasında olan Sinik, Ersun Yanal'ın gelmesiyle daha planlı ve sahada ne yaptığını bilerek hareket ettiklerini belirtti.



Yanal'ın disipline çok önem verdiğini aktaran Sinik, uzun vadede güzel sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi.
Kaliteli ve birbirini tanıyan bir takıma sahip olduklarını anlatan genç oyuncu, "Bu yıl yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir teknik heyetimiz, futbolcu kadromuz ve yönetimimiz var. Orta sıralardan üst sıralara tırmanan bir takım olmak istiyoruz ancak bu 1-2 haftada olacak bir durum değil. Uzun vadede başarı gelecektir" ifadelerini kullandı.

"PODOLSKI VE NURİ ŞAHİN BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"
Doğukan Sinik, sezona güzel başladığını ancak bir sakatlık yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ayak bileğimde kırık oluştu. Tedavim tamamlandı, ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandım. Benim için iki aylık zorlu bir süreç oldu. Yavaş yavaş adapte oluyorum, hazır duruma geliyorum. Takımımın verdiği mücadeleye eşlik etmeye başladım. Bu yılın en büyük avantajlarından birisi Podolski ve Nuri Şahin gibi önemli isimlerle birlikte oynamak. Karakterli ve tecrübeli oyuncular. Her genç futbolcuya artı değer kattılar. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Bizim için büyük bir şans. Yaşantılarını, sahadaki performanslarını örnek alıyoruz."

Hayatında uzun vadeli plan yapmadığını aktaran Sinik, "Amacım Antalyaspor'da başarılı olmak, takımıma katkıda bulunmak. İlerleyen yıllarda Avrupa'da oynamak ve milli takım forması giymek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ersun Yanal'ın gençlere önem vermesinin de kendileri için büyük bir avantaj olduğuna işaret eden Sinik, tecrübeli teknik adamdan öğreneceklerinin futbol hayatına her zaman yansıyacağını sözlerine ekledi.

Antalyasporlu Doğukan Sinikin hayali milli takım

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