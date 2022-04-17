Antalyaspor'dan müthiş seri! Trabzonspor'dan sonra bir ilk...

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Spor Toto Süper Lig’de futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde büyük çıkış yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, Antalya derbisinde Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı beyazlılar aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 11 maça, puanını ise 50’ye yükseltti.

Akrepler, ligde oynadığı son 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak toplam 27 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA YÜKSELDİ



Aytemiz Alanyaspor’u Haji Wright ve Gökdeniz Bayrakdar’ın (2) golleriyle mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, ligde 2-1 kaybettiği Ç. Rizespor maçının ardından oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük (3-0), Yeni Malatyaspor (2-1), DemirGrup Sivasspor (1-0), Medipol Başakşehir (1-0), GZT Giresunspor (4-1), Altay (2-1), Atakaş Hatayspor (4-1) ve Aytemiz Alanyaspor (3-1) maçlarında sahadan 3 puanla ayrılırken, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0) ile Adana Demirspor (0-0) mücadelelerinde ise yeşil zeminden beraberlikle ayrıldı.

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DEPLASMANDA YENİLMEZLİK 6 MAÇ OLDU



Akrepler deplasmanda da puanları hanesine yazdırmaya devam ediyor.

Kırmızı beyazlı ekip, ligde oynadığı son 6 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyerek 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan kazanmayı başardı.

Antalyaspor, son 6 haftadan önce deplasmanda oynadığı 11 maçta ise sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak toplam 5 puan kazanmayı başardı.



Futbol sorumlusu Nuri Şahin ile büyük çıkış yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon art arda 6 maç kazanan 2 takımdan biri olmayı başardı.

Antalyaspor son 6 maçı olan DemirGrup Sivasspor (1-0), Medipol Başakşehir (1-0), GZT Giresunspor (4-1), Altay (2-1), Atakaş Hatayspor (4-1) ve Aytemiz Alanyaspor (3-1) maçlarında sahadan 3 puanla ayrıldı.