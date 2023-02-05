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Antalyaspor'dan Haji Wright ve Güray Vural için transfer açıklaması! 'Baskı yapamadık'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Antalyaspor#Wright
Antalyaspordan Haji Wright ve Güray Vural için transfer açıklaması Baskı yapamadık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 09:23

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, transfer radarında olan Haji Wrigt ve Güray Vural için açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin haberleri hakkında konuştu.

A Spor'a açıklamalar yapan Aziz Çetin, Haji Wright için en yüksek kiralık ve opsiyonlu 8 milyon 500 bin euroyu gördük ama bizim için mantıklı değildi. Zorunlu satın alma opsiyonu da yoktu, kabul etmedik. Haji Wright'ın transferinden beklentim 10 milyon euro. Haji Wright'ın da o takımı istemesi lazım. Bu benim beklentim, henüz böyle bir teklif gelmedi. Amerika pasaportlu bir oyuncu Haji Wright, Rusya'dan teklif vardı ama gitse belki vatandaşlığını iptal ederler. Savaş da var. Rusya'dan Lokomotiv Moskova, Haji Wright için 10 milyon euro teklif etti. Haji istemedi, biz de baskı yapamadık. Yapacak bir şey yok" dedi.

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GÜRAY VURAL İÇİN GALATASARAY'A YANIT

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Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Güray Vural için de konuşan Aziz Çetin, "Galatasaray yönetiminden kimse beni veya yöneticilerimi aramadı. Anladığım kadarıyla Güray Vural'a ulaşmışlar. Güray benimle konuştu. Kalmasının daha iyi olacağını düşündük. Güray da çok iyi bir Antalyasporlu. Doğrunun bu olduğuna karar verdik. Maddi ve manevi çok özveri gösterdi" ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan ile görüştüklerini de açıklayan Çetin, "Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan ile bir görüşmemiz var. Onunla ilgili yarın bir görüşme yapıp karar vereceğiz. Nuri Şahin 'tamam' derse bu transfer kiralık olarak gerçekleşir" şeklinde konuştu.

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#Transfer#Antalyaspor#Wright

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