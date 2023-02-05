Sivasspor'a kaybeden Beşiktaş için çarpıcı yorum: Futbolu unuttu, kabus gibi maç

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ İYİ BAŞLAMIŞTI

Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Şenol Güneş dönemi, Galatasaray mağlubiyeti ve Gaziantep FK beraberliği sonrasında galibiyet serisiyle devam etti. Bu süreçte Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar ligde üst sıralara tırmanmıştı.

SON 2 MAÇTA 5 PUANLIK KAYIP

Ancak ligin 22 ve 23. haftalarında Beşiktaş 5 puan kaybetti. Önce Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Güneş'in öğrencileri, Sivas'tan ise eli boş döndü.

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YİĞİDOLAR LİGDE 6. KEZ KAZANDI



Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 6. kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Süper Lig'de 24 puana ulaşan Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 15. haftada deplasmanda Kasımpaşa’yı, 20. haftada deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1’ ve 22. haftada deplasmanda Alanyaspor’u 3-0’lık skorla geçmişti.

SİVAS'TA PROTESTO

Sivasspor karşılaşmasının son dakikalarında ise çarpıcı bir olay yaşandı.

1-0 Sivasspor üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada deplasmanda tribününde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Siyah beyazlı taraftarlar uzatma dakikalarında "Yönetim istifa" tezahüratlarını sürdürdü.

Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Engin Kehale, Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

ENGİN KEHALE: BU ORTA SAHAYLA DAHA İYİSİ BEKLENEMEZ

Sivas’ta kötü oyuna bahane bulmak kolay. Rakım, hava soğukluğu, iki maçın ardından niye burada oynanmasına izin verildiğine anlam veremediğim zemin. Bir takımı maçın içine sokmayacak birçok faktör aynı anda mevcuttu. Ancak bunların hiçbiri, Beşiktaş’ın Sivasspor karşısındaki performansını açıklayamaz.

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Xabi Alonso şöyle der: “Orta sahayı kazanırsanız, büyük olasılıkla maçı alırsınız. Bu sadece orta saha oyuncularına bağlı değildir. Artık santrforlar geriye geliyor, savunmacılar öne çıkıyor. Baskın olmanız gereken alan orası.” Biraz zorunluluk, biraz doğru oyuncu grubunu bulma arayışı derken Güneş’in hâlâ ideal bir orta sahası yok. Necip-Tayfur-Hadziahmetovic üçlüsünü görünce Opta’dan Cem Ak’a danıştım.

10 MAÇIN 7’SiNDE FARKLI FARKLI iSiMLER GÖREV YAPTI

Güneş ilk 4 maçın 3’ünde Salih-Gedson-Josef üçlüsüyle sahada. Diğer maç Necip-Atiba-Gedson ile çıkılan Antep deplasmanı. Sonraki 6 maçın 6’sında, toplamda 10 maçın 7’sinde farklı orta sahalar.

Rıza Çalımbay’ın merkeze baskı talimatıyla beraber Beşiktaş’ın topu rakip kaleye yerden götürme ihtimali geçiş oyunu dışında imkansızlaştı. Ne Necip ne Tayfur sırtı dönük top alıp gidebilme becerisine sahip. Tek seçenek, uzun oynayıp önde bir oyun daha kurmak, orta sahaya baskı yapmaktı. Bunu da yapmadılar. Aynı oyun, 76 dakika devam etti.

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SAiZ BOMBOŞ BIRAKILDI

Sivas’ın golü, bu kurgunun savunma anlamındaki sıkıntılarını gün yüzüne çıkarttı. Sola deplase olan Saiz, taç atışında bomboş, elini kolunu sallaya sallaya ceza sahasında gezinirken Caicedo indirdi, Saiz de düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Beşiktaş son 10-15 dakikada biraz oyunun gidişatından, biraz değişikliklerden aradığı baskıyı kurmayı başardı. 80 dakikada 11, kalan bölümde 6 defa rakip ceza sahasında topla buluştu siyah beyazlılar. İşin ilginci, bu bölümün en iyisi birebir net golü kurtaran Mert oldu. Maç sonunda Güneş’in ekibinin isabetli şutu “0” idi.

Beşiktaş, bu kadar inişli çıkışlı sezonda üst üste iki maçta puanı yanlış oyuncu grubuyla, yanlış kurgularla ve yanlış oyunlarla yitirdi. Gemi elbette doğru yönü gösterecektir fakat kara göründüğünde diğer takımlar çoktan oraya varmış olacaklar gibi gözüküyor.

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GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ SİVAS’TA FUTBOLU UNUTTU

Beşiktaş orta alanda Gedson Fernandes, Josef de Souza ve Salih Uçan’ın yokluğunda orta alanda Tayfur Bingöl-Necip Uysal ve yeni transfer Amir Hadziahmetovic ile sahaya çıktı. Kevin N’Koudou’yu da eklersek bu orta alan kurgusu ve bu isimlerle açıkçası “Bu takım nasıl pas yapacak? Topu nasıl önde tutacak? Pas kalitesi ne derece yüksek olacak?“ diye sormadan edemedik.

Nitekim orta alanla hücum hattı arasındaki bağlantı ve nitelikli pas konusunda ciddi sorunlar yaşadı Beşiktaş.

KÂBUS GiBi BiR MAÇ OLDU

Bozuk zemin ve dondurucu soğuk gibi olumsuzlukları da üzerine koyunca siyah beyazlılar açısından kâbus gibi bir maç oldu. Öyle ki Beşiktaş’ın 90 dakika boyunca Sivasspor kalesine isabetli şut yok.

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Hücumda da değişikliklerin ardından son 15-20 dakika oluşan bir baskı var.

Amir Hadziahmetovic’in gerçek pozisyonuna geçmesi, Necip Uysal’ın yerine giren Kerem Atakan Kesgin’in pas kalitesi ve Dele Alli’nin de katılması Beşiktaş’ın oyun üstünlüğünü ele almasını sağladı.

CAiCEDO VE SAiZ GÖZ DOLDURDU

Siyah beyazlı ekip, lider Galatasaray’ın Trabzonspor’dan -bırakın kazanmayı- puan dahi almasıyla şampiyonluk yarışından çok uzaklaşacak.

Sivasspor ise üstüste 2 galibiyetle ateş hattından uzaklaştı. 2 yeni transfer Jordy Caicedo ve Samu Saiz dün göz doldurdu ve Sivasspor’a ligin devamında da katkı sağlayacaklar.