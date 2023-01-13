Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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Antalyaspor'da Hull City'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan Doğukan Sinik için imza töreni düzenlendi. Törene katılan asbaşkan Emrah Çelik, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan ABD'li golcü Haji Wright ile ilgili konuştu.

"Başkanımız Aziz Çetin ile birlikte İstanbul’da görüşmelerimiz oldu. Haji ile ilgili 7-8 kulübün talebi var, birkaç tanesi de olgunlaşmış durumda. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda en doğru kararları vereceğiz. Başkanımız transferler ile ilgili açıklamayı ilerleyen günlerde yapacaktır."