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Galatasaray çekildi, Wright transferinde son söz Fenerbahçe'nin!

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray çekildi, Wright transferinde son söz Fenerbahçenin
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 07:00

Lokomotiv Moskova’dan gelen 8+2 milyon Euro’luk teklifi baz alarak futbolcunun fiyatını 10 milyon Euro olarak belirleyen Antalyaspor, en fazla 2 milyon Euro indirim yapabileceğini bildirdi. Galatasaray cephesi bunun üzerine transferden vazgeçti. Masada tek kalan Fenerbahçe, bir miktar para ve takas karşılığında Haji Wright’ı renklerine bağlamayı planlıyor.

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Bugüne dek pekçok futbolcunun transferinde rakip olan Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Antalyasporlu Haji Wright için karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlıların sezon başında 1.8 milyon Euro’ya aldığı Wright’a Lokomotiv Moskova da talip. Rus ekibi 8+2 milyon Euro’luk teklif sunarken, oyuncunun “Ben Amerikalıyım, Rusya’da oynamam” diye kesin tavır koyması üzerine bu transfer ihtimali ortadan kalktı. Antalyaspor yine de bu teklifi baz alarak bonservis için 10 milyon Euro istedi.

Pazarlıklar birkaç gün içinde bitecek

Bu rakam hem Fenerbahçe hem Galatasaray tarafından yüksek bulunurken, kırmızı beyazlılar fiyatta en fazla 2 milyon Euro indirim yapabileceklerini bildirdi. Antalyaspor cephesi tüm çabalara karşın 8 milyon Euro’dan aşağıya inmeyince sarı kırmızılılar transferden tamamen vazgeçti ve masadan kalktı. Böylelikle Haji Wright için tek talip Fenerbahçe kaldı. Sarı lacivertlilerin bir miktar para ve takas karşılığında bu transferi bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Takas için adı geçen futbolcular arasında Mauricio Lemos, Bruma ve Nazım Sangare’nin bulunduğu belirtildi. İki kulüp arasındaki transfer pazarlıklarının birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

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Antalyaspor'da 17 maçta 11 gol attı

ABD’de başlayan futbol kariyerine daha sonra Almanya (Schalke 04, Sandhausen), Hollanda (VVV-Venlo) ve Danimarka’da (Sondörjyske) devam eden Haji Wright, bu sezon geldiği Fraport TAV Antalyaspor’da 16 Süper Lig maçında 10 gol, 1 asist, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 1 karşılaşmada da 1 gol üretti. Aslen Liberyalı olan genç oyuncu, ABD Milli Takımı forması giydiği 2022 Dünya Kupası’nda da 4 karşılaşmada görev alıp 1 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe ile Galatasaray en son bu sezonun başında Abdülkerim Bardakçı’nın transferinde karşı karşıya gelmişti. Sarı lacivertlilere imza atması beklenen 28 yaşındaki stoper, sarı kırmızılı yönetimin son anda yaptığı bir operasyonla karar değiştirip gece yarısı Galatasaray’la sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray çekildi, Wright transferinde son söz Fenerbahçenin

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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