Antalyaspor'dan Galatasaray'a göndermeli paylaşım! eSüper Lig galibiyeti sonrası...

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Antalyaspor Espor takımı, eSüper Lig'de Galatasaray'ı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesasından MHK toplantısındaki sözlerle rakibine göndermede bulundu.
eSüper Lig 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-2 geçerek liderliğimize devam ediyoruz. Bizim için basit temaslar ile kazanılmış bir maç oldu. Galatasaray, atmosferden etkilendin mi?
ifadelerinin kullanıldığı paylaşımın videosunda da yine Sarı-kırmızılı takıma göndermeler yer aldı.
𝙼𝙰𝙲𝙷𝙸𝙽𝙴𝙴𝙴𝙴𝙴𝙴𝙴 ON 🔥@esuperligresmi 27.Hafta karşılaşmasında @GSEsports'u 4-2 geçerek liderliğimize devam ediyoruz.— Antalyaspor Espor (@Antalyaspor_ES) March 26, 2024
Bizim için basit temaslar ile kazanılmış bir maç oldu.
👀@GSEsports atmosferden etkilendin mi? #YolumuzŞampiyonlukYolu#BizAntalyasporuz | #ASone pic.twitter.com/8jdI7LlWjk