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Antalyaspor'dan Galatasaray'a göndermeli paylaşım! eSüper Lig galibiyeti sonrası...

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#Galatasaray#Antalyaspor#MHK
Antalyaspordan Galatasaraya göndermeli paylaşım eSüper Lig galibiyeti sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 20:06

MHK'nin 1 Mart'ta yaptığı toplantının önce sızdırılıp ardından TFF tarafından paylaşılmasının ardından Galatasaray - Antalyaspor maçındaki hakem kararı gündem olmuştu. Antalyaspor'dan Galatasaray'a göndermelşi bir paylaşım geldi.

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Antalyaspor Espor takımı, eSüper Lig'de Galatasaray'ı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesasından MHK toplantısındaki sözlerle rakibine göndermede bulundu.

eSüper Lig 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-2 geçerek liderliğimize devam ediyoruz. Bizim için basit temaslar ile kazanılmış bir maç oldu. Galatasaray, atmosferden etkilendin mi?

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ifadelerinin kullanıldığı paylaşımın videosunda da yine Sarı-kırmızılı takıma göndermeler yer aldı.

 

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#Galatasaray#Antalyaspor#MHK

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