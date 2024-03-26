Antalyaspor'dan Galatasaray'a göndermeli paylaşım! eSüper Lig galibiyeti sonrası...

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Antalyaspor Espor takımı, eSüper Lig'de Galatasaray'ı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesasından MHK toplantısındaki sözlerle rakibine göndermede bulundu.

eSüper Lig 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-2 geçerek liderliğimize devam ediyoruz. Bizim için basit temaslar ile kazanılmış bir maç oldu. Galatasaray, atmosferden etkilendin mi?

ifadelerinin kullanıldığı paylaşımın videosunda da yine Sarı-kırmızılı takıma göndermeler yer aldı.