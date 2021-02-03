Antalyaspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem bildirisi! 'Maç yönetmemeli'

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'dan maçın hakemi Alper Ulusoy için resmi açıklama geldi. Akdeniz ekibi, Ulusoy'un bir daha maç yönetmemesi gerektiğini vurgulayan bir bildiri yayınladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Süper Lig'de bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70'inci dakikasında Ulusoy'un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir.

Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçe'de karşılığını bulamıyoruz. Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken 'devam' kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır.

Hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandığımız Türkiye Futbol Federasyonu'na, oyuncumuz Veysel'in kartının iptali ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise, bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir. Haklı talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

BİLDİRİ SONRASI PAYLAŞIM

Antalyaspor, bildirinin ardından Hakan Özmert'in fotoğrafıyla "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Sergen Yalçın maç sonunda "Savaşacağız! Çok sinirliyim, kusura bakmayın. Bu böyle devam etmeyecek. Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı." şeklinde açıklama yapmıştı.