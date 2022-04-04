Antalyaspor’dan 5 yıl sonra bir ilk! Üst üste 4 galibiyet...

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Süper Lig’de oynadığı maçlarda taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Fraport TAV Antalyaspor, son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyerek toplam 21 puan kazanmayı başardı.

Ligin 31’inci haftasında deplasmanda İzmir ekibi Altay’ı 2-1’le geçen Akdeniz temsilcisi, günü izinli geçirirken, ligde gelecek pazartesi günü oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına Salı günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



EN SON 5 YIL ÖNCE

Akrepler, Altay galibiyetiyle deplasmanda yenilmezlik serisini 5, toplamda ise 9 maça çıkardı. Kırmızı beyazlı ekip, ligdeki son 4 maçından ise galibiyetle ayrılmayı başardı. Antalyaspor, son 4 maçtaki galibiyetlerle birlikte 5 yıl sonra ise bir ilki gerçekleştirdi.

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Futbol Sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde maçlarda iyi bir grafik çizen Akdeniz ekibi, aynı başarıya 2016- 2017 sezonunda teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde 4 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Fraport TAV Antalyaspor, Rıza Çalımbay yönetiminde 2016-2017 sezonunda 3 kez 4 maç ardı ardına kazanma başarısını yakaladı. Çalımbay yönetiminde kırmızı beyazlılar 2016-2017 sezonun son 4 maçı olan Fenerbahçe, Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarını kazandı. Ligin son maçı olan ve 2 Haziran 2017’de oynanan Gaziantepspor maçından sonra Akdeniz ekibi, gelen hiçbir teknik direktörle 4 maç üst üste kazanma başarısını yakalayamadı.



ŞAHİN’LE YÜKSELİŞTE



Fraport TAV Antalyaspor, sezona başlanan teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile yükselişe geçti.

Kırmızı beyazlı ekip, Nuri Şahin yönetiminde 23 lig maçına çıkarken 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrılarak 36 puan topladı.

Şahin, 23 maçta 1,57 puan ortalaması yakalarken, Antalyaspor’un 1766 gün (4 yıl 10 ay) sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanmasını da sağladı.