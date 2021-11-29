Antalyaspor’da puanlar iç sahada

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı maçlarda puanları iç sahada topladı. Kırmızı beyazlı ekip, 18 puanın 13’ünü sahasında, 5’ini deplasmanda kazandı.
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Süper Lig’in 14’üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın akşam konuk edeceği Amedspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde çalışırken, sakatlıkları bulunan Ufuk Akyol, Haji Wright, Enzo Crivelli ve Harun Alpsoy takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
İÇ SAHADA 13 PUAN
Antalyaspor, ligde son 4 maçın 3’ünü kazanırken, topladığı 18 puanın 13’ünü iç sahada elde etti. Kırmızı beyazlılar sahasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Fraport TAV Antalyaspor, son 2 iç saha maçından ise 6 puan çıkartmayı başardı. Antalyaspor, sahasında Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor, Altay ve Aytemiz Alanyaspor’u yenerken, Beşiktaş, Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Akrepler, sahasındaki tek beraberliği Göztepe karşısında elde etti.
DEPLASMANDA SADECE 5 PUAN
Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda ise sadece tek galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan elde etti. Kırmızı beyazlılar 6 deplasman maçında 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Antalyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor’a mağlup olurken, Karagümrük ile Sivasspor maçlarında sahadan beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor, deplasmandaki tek galibiyeti ise 2-1’lik skorla Karadeniz temsilcisi Giresunspor’a karşı elde etti.
Antalyaspor, salı günü sahasında Amedspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.