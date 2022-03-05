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Antalyaspor’da hedef Sivasspor karşısında 3 puan

#Süper Lig#Antalyaspor#Sivasspor
Antalyaspor’da hedef Sivasspor karşısında 3 puan

Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında DemirGrup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor rakibiyle toplamda 37’nci randevusuna çıkacak. Kırmızı beyazlı ekip rakibinden puan ya da puanlar alarak iç sahada yenilmezlik serisini 8’e çıkarmayı hedefliyor.

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Spor Toto Süper Lig’de son 5 haftada yenilgi yüzü görmeyerek yükselişe geçen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 28’inci haftasında sahasında DemirGrup Sivasspor ile Pazar günü Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar mücadelenin son çalışmasını bugün futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Akreplerde zorlu maç öncesi 2 oyuncunun sakatlığı bulunurken, DemirGrup Sivasspor karşısında puan ya da puanlar alarak iç sahada yenilmezlik serisini 8 haftaya taşımak istiyor.

TOPLAMDA 36 MAÇ

Fraport TAV Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978- 1979 yılında Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaştı. O mücadelenin ardından iki takım toplamda 36 kez birbirlerine rakip oldu. İki kırmızı beyazlı takımın oynadığı 36 maçta Antalyaspor, 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 15’de yenilgi aldı. 35 maçın 4’ü Türkiye Kupası, 1’i hazırlık maçı, 6’sı TFF 1. Lig ve 25’i ise Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti.

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ANTALYA’DA GALİBİYETLER EŞİT

Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor ile Sivasspor arasında Antalya’da oynanan maçlarda galibiyetler eşit bulunuyor. 17 maçta Antalyaspor ve Sivasspor 6’şar galibiyet elde ederken 5 maç ise beraberlikle sona erdi.

EN ÇOK 2-1’LİK SKOR ALINDI

Antalyaspor ile doğu temsilcisi Yiğidolar’ın maçlarında en çok 2-1’lik skor sahaya yansıdı. İki takım 8 kez sahadan 2-1’lik skorlarla sahadan ayrıldı. Akdeniz ekibi ile Doğu temsilcisi 5’er kez 1-0, 1-1 ve 2-0, 3 kez 0-0, 2’şer kez 2-2, 3-0, 3-1 ve 4-2’lik skorlar elde etti. İki takım 1’er kez ise, 3-2 ve 4-1’lik sonuçlar elde etti.

2 SAKAT, 2 SINIRDA

Akdeniz ekibi Antalyaspor’da zorlu DemirGrup Sivasspor maçı öncesi Harun Alpsoy ile Ufuk Akyol’un sakatlıkları bulunuyor. Antalyaspor’da Fredy ve Doğukan Sinik de sarı kart sınırında bulunurken, maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Medipol Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düşecek.

SERİYİ 8’E ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Fraport TAV Antalyaspor, ligde son 5 maçında yenilgi almazken 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Akrepler, sahasında oynadığı maçlarda ise son 7 maçta rakiplerine yenilmezken, 4 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 15 puan yazdırdı. Akdeniz ekibi Antalyaspor, rakibini yenerek iç saha serisini 8, genel maç serisini ise 6 haftaya çıkarmayı amaçlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor ile DemirGrup Sivasspor arasında oynanacak mücadele Pazar günü Antalya Stadyum’unda saat 19.00’da başlayacak. Mücadelede FİFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Sivasspor

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