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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 18:33 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Antalyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Süper Lig’in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 29 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Pendikspor ile dün oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolculara yenilenme çalışması uygulandı.

Diğer oyuncular, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antalyasporda Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

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