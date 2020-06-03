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DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Beşiktaş mesaisi

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Antalyaspor'da Beşiktaş mesaisi
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Fraport TAV Antalyaspor, 13 Haziran'da deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde taktik çalıştı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, pandemi sürecinde kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'e ait Belek'teki otelde gerçekleştirdiği kampın ardından 1 Haziran'dan itibaren çalışmalarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti.

Günde çift antrenman yapan kırmızı beyazlılar, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sabah fitness salonunda, akşam antrenmanda taktik çalıştı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, 13 Haziran'da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak.

Antalyasporda Beşiktaş mesaisi

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