Antalyaspor’da Alanyaspor maçı öncesi 6 eksik

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Süper Lig’de topladığı 15 puanla 13’üncü sırada yer alan Fraporrt TAV Antalyaspor, sahasında cumartesi günü bir diğer Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde çift antrenmanla sürdürdü.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapılan antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

Çalışma öncesinde 20 yaşına basan Gökdeniz Bayrakdar’ın doğum günü kutlandı. Genç forvet oyuncusunu ilk kutlayan, futbol sorumlusu Nuri Şahin oldu.





6 OYUNCU SAKAT



Kırmızı beyazlılarda zorlu Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında fibula kemiği kırılan ve ameliyat olan Ufuk Akyol antrenmanda yer almazken, sezon başında çapraz bağı kopan ve yürüyüşlere başlayan Doğukan Nelik, Enzo Crivelli, Harun Alpsoy, Haji Wright ve Hakan Özmert takımdan ayrı çalışmalarını gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor’da Haji Wright ve Hakan Özmert’in Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyip giymeyecekleri perşembe günü netleşecek.

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