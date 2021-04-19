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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da 3 koronavirüs vakası!

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Antalyaspor'da 3 koronavirüs vakası!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Hatayspor maçı öncesi yapılan testlerde iki futbolcu ve bir teknik ekip üyesinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda teknik ekibimizden 1 kişi ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır.

Pozitif vakalar ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.

Antalyasporda 3 koronavirüs vakası

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