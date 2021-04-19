Son Güncelleme:
Antalyaspor'da 3 koronavirüs vakası!
Süper Lig ekibi Antalyaspor, Hatayspor maçı öncesi yapılan testlerde iki futbolcu ve bir teknik ekip üyesinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda teknik ekibimizden 1 kişi ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır.
Pozitif vakalar ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...