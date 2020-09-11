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DHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:36 | Son Güncelleme:

Antalyaspor’a yeni sezon öncesi tatlı dopingi!

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Antalyaspor’a yeni sezon öncesi tatlı dopingi!
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Antalyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı beyazlıların çalışmasını izleyen başkan Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler antrenman sonunda futbolculara tatlı ikram etti.

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Süper Lig’in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu’nda 20.00’da başlayacak maçı Yasin Kol yönetecek.

Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde teknik direktör Tuna, futbolcularına Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yaptırdı. Antrenmanı Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler de izledi. Antrenman sonrası Öztürk ile yöneticiler futbolculara tatlı ikram etti. Antrenmanda kaleci antrenörü Özden Öngün için doğum günü kutlaması da yapıldı.

Fraport TAV Antalyaspor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta sakatlığı nedeniyle Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ve Drole forma giyemeyecek.

 

Antalyaspor’a yeni sezon öncesi tatlı dopingi

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