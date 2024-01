Antalyaspor tepki çeken sevinç sonrası Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçındaki bir gol sevinci büyük tepki çekti.

Akdeniz ekibinin golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel skandal bir gol sevinci yaptı. Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara gösterdi.

Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti.

ANTALYASPOR KADRO DIŞI BIRAKTI

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

"MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"



Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.



SAYGI DURUŞUNA KATILMAMAK İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI



Jehezkel, Antalyaspor’un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.