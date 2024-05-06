Antalyaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

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Antalyaspor, Süper Lig 35. haftada Pendikspor'u konuk ediyor. Ligde son sıralarda yer alan Pendikspor, karşılaşmadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbolseverler bugünkü mücadelenin saat ve kanal bilgisini araştırıyor. İşte Antalyaspor-Pendikspor maçı canlı yayın bilgisi...

ANTALYASPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Pendikspor maçı bugün (6 Mayıs Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından takip edilebilecek.