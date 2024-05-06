×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Antalyaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Antalyaspor#Pendikspor
Antalyaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgileri...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 09:59

Süper Lig'de 35. hafta mücadeleleri sürüyor. Antalyaspor, Pendikspor'u ağırlayacak. 45 puanı olan Antalyaspor, ligde 10. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi ise 30 puanla 19. sırada bulunuyor. Her iki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Peki Antalyaspor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Antalyaspor, Süper Lig 35. haftada Pendikspor'u konuk ediyor. Ligde son sıralarda yer alan Pendikspor, karşılaşmadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbolseverler bugünkü mücadelenin saat ve kanal bilgisini araştırıyor. İşte Antalyaspor-Pendikspor maçı canlı yayın bilgisi...

ANTALYASPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Pendikspor maçı bugün (6 Mayıs Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından takip edilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Antalyaspor#Pendikspor

BAKMADAN GEÇME!