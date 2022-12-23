Canlı Anlatım: Antalyaspor MKE Ankaragücü maçı

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Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla yeniden başlıyor. Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Antalyaspor: 0

Ankaragücü: 1

Goller: 64' Jese

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

18. dakikada Luiz Adriano’nun sol kanatan ceza alanı içine ortasında müsait pozisyondaki Ghacha topa dokunamadı.

32. dakikada Luiz Adriano’nun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Fernando’nun plase vuruşu kalecide kaldı.

44. dakikada savunmanın hatasında araya giren Luiz Adriano’nun ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci kontrol etti.

45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun şutu sağ kale direğinin üst çaprazına çarparak oyun alanına döndü.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Ufuk, Fernando, Larsson, Ghacha, Adriano, Wright.

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Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre, Beridze, Ali Sowe.

Bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlar arasında iç sahada devam eden en uzun gol yeme serisini yaşayan ekip olan Antalyaspor, bu sezon seyircisi önünde henüz kalesini gole kapatamayan dört takımdan biri konumunda. Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım konumunda. Ankaragücü ise geride kalan süreçte bu şekilde gol kaydedemeyen üç ekipten biri.

Bu sezon Enner Valencia'nın ardından Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Haji Wright, şu ana kadar Antalyaspor'un rakip filelere gönderdiği 19 golün %47'sini kaydetmiş durumda. Antalyaspor forması giyen Veysel Sarı'nın Süper Lig'de attığı son beş gol de iç saha maçlarında duran top organizasyonları sonucu kafa vuruşuyla geldi. Bu sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Tolga Ciğerci, Türkiye kariyerinde en yüksek sayıya ulaştığı 2017/18 sezonunu tekrarlamak istiyor.

Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de elde ettiği üç galibiyeti de Ali Sowe'un gol katkısı yaptığı üç karşılaşmada aldı.

ANTALYASPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Antalyaspor MKE ANKARAGÜCÜ maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports ve TOD dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.