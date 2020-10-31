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GeriFutbol Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand'dan iyi haber
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 31.10.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand'dan iyi haber

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Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand'dan iyi haber
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halindeki pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün yapılan antrenmana karın ağrısı sebebiyle katılmayan Marcel Tisserand, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçeye Marcel Tisseranddan iyi haber

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