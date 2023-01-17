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Canlı anlatım: Antalyaspor Kayserispor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Antalyaspor#Kayserispor#Türkiye Kupası
Canlı anlatım: Antalyaspor Kayserispor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 17:20

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden takip edebilirsiniz.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ANTALYASPOR 0-0 KAYSERİSPOR

İlk ikinci yarı oynanıyor...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Güray Vural’ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nakajima’nın vuruşu üstten auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Larsson’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş’ün plasesini kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Antalyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 17.30'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

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#Antalyaspor#Kayserispor#Türkiye Kupası

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