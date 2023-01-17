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Sivasspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! Karacabey Belediyespor'u 3-0 ile geçtiler...

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#Sivasspor#Karacabey Belediyespor#Türkiye Kupası
Sivasspor Türkiye Kupasında çeyrek finalde Karacabey Belediyesporu 3-0 ile geçtiler...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 16:30

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda DG Sivasspor, Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda DG Sivasspor, Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sivasspor'un gollerini 39 ve 74. dakikalarda Hakan Arslan, 84. dakikada N'Jie kaydetti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Uğur’un ortasında savunmadan seken topu N’Jie ağlara gönderdi. VAR’da incelenen pozisyon, Uğur’un topu oyun alanının dışından çevirdiği gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
19. dakikada Musa’nın sol kanattan içeri çevirdiği topu önünde bulan N’Jie’nin penaltı noktası üzerindeki vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Dönen topu önüne alan Musa’nın şutunda ise top yine savunmaya çarparak kornere çıktı.
38. dakikada hızlı gelişen atakta Charisis’in yaptığı ortaya arka direkte yükselen Hakan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
74. dakikada Gradel’in ceza sahasına ortasından Hakan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
76. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topla buluşan Abdullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
84. dakikada Ulvestad’ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan N’Jie, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0

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#Sivasspor#Karacabey Belediyespor#Türkiye Kupası

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