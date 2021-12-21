Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2016-Şubat 2017 arasında yakaladı. Bu sezon deplasmanda henüz maç kazanamayan Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde dış sahada daha uzun galibiyet hasretiyle başladığı iki sezonda da ligden düştü. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, son galibiyetini bu statta Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek aldı.

Bu sezon Süper Lig'de maçları en uzun süre berabere giden takım Antalyaspor; en uzun süre skor dezavantajıyla oynayan ekip ise Kasımpaşa. Geçen sezon 35 Süper Lig maçında sağladığı gol katkısına bu sezon şimdiden ulaşan Bünyamin Balcı, bu katkıların %80'ini iç saha karşılaşmalarında yaptı.

Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2019'dan bu yana Antalyaspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Fredy Ribeiro, aynı zamanda bu süreçte Amilton'un ardından en çok asist yapan isim konumunda. Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic'in Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi Antalyaspor. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, futbolculuğu döneminde Süper Lig'deki ilk asistini Kasımpaşa karşısında Veysel Sarı'ya yapmıştı.

ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Antalyaspor Kasımpaşa maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.