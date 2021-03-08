Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?



Antalyaspor'un beşten fazla Süper Lig maçında konuk ettiği takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde deplasmanda mağlup edemediği takımlar arasında Antalyaspor'dan daha fazla konuk olduğu tek rakibi Ankaragücü. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son 2016/17 sezonunda yakalamıştı.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Kasımpaşa, bu sezon üst üste üç yenilgi almadı.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Antalyaspor, tek mağlubiyetini bu sezon Fenerbahçe'den aldı.

Pazartesi günleri deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, daha önce haftanın ilk günü çıktığı 14 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda galibiyet almıştı. Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç rakibinden biri Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın deplasmanda attığı son üç Süper Lig golünde de Isaac Thelin'in doğrudan katkısı var.

Kasımpaşa'nın ligde attığı son üç golü kaydeden Yusuf Erdoğan, Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı sağladığı sezonu geçiriyor. Ersun Yanal'ın Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla maçta karşılaştığı rakibi Kasımpaşa.

KASIMPAŞA'DA EKSİKLER

İstanbul ekibinde, cezalı Derrick Luckassen ile sakatlıkları süren Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest oynayamayacak.

Uzun süredir kadro dışı durumunda bulunan Fode Koita da forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı ekipte kart cezası sona eren Aytaç Kara ise bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.