Antalyaspor ilk 15'te yiyor, 31-45'te atıyor!

Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmız beyazlı takım ligde 24 maç sonunda 32 puan toplarken, rakip ağlara 24 gol atma başarısı elde ederken, kalesinde ise 29 gole engel olamadı. Akdeniz ekibi, oynadığı maçlarda rakiplerine en çok golü 31-45’inci dakikalarda kaydederken, kalesinde ise en çok golü 1-15’inci dakikalarda gördü.

EN ÇOK 31-45 DAKİKALARDA GOL ATTI



Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de rakip ağlara 24 gol atma başarısı yakalarken, bu gollerin 6’sı 31-45’inci dakikalarda geldi. Kırmızı beyazlılar 61-75 ile 76-90’ıncı dakikalar arasında ise 5’er kez gol sevinci yaşadı. Akdeniz ekibi 1-15 ve 46-60’ıncı dakikalarda 3’er kez topu ağlara gönderdi. Antalyaspor’un 24 hafta sonunda en az gol attığı zaman dilimi ise 16-30’uncu dakikalar arasında oldu. Kırmızı beyazlı takım bu zaman diliminde sadece rakip ağlara 2 gol atabildi.

EN ÇOK GOLÜ İLK 15 DAKİKADA YEDİ



Akdeniz ekibi Antalyaspor, ligde gol yediği dilime bakıldığında en çok golü ilk 15 dakikada kalesinde gördü. Kırmızı beyazlılar 8 kez ilk 15 dakika da kalesini gole kapatamadı. Antalyaspor, 76-90’ıncı dakikalarda kalesinde 6 gol görürken, 16-30’uncu dakikalarda ise 5 gole engel olamadı. Akdeniz ekibi mücadelelerin ilk yarısının son 15 dakikasında meşin yuvarlak 4 kez gol çizgisini geçerken, 46-60 ile 61-75’inci dakikalarda ise kalesinde 3’er kez top filelere gitti.

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