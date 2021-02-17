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GeriFutbol Antalyaspor AŞ'de 7 istifa daha! Yönetim kurulu üyeleri...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Antalyaspor AŞ'de 7 istifa daha! Yönetim kurulu üyeleri...

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Antalyaspor AŞ'de 7 istifa daha! Yönetim kurulu üyeleri...
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Antalyaspor AŞ'de yönetim kurulu başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu'nun ardından 7 yönetim kurulu üyesinin de istifa ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor 'den 7 yönetim kurulu üyemiz görevlerinden istifa etmiştir. 23 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan Antalyaspor AŞ genel kurulumuza kadar şirket organlarının sağlıklı işleyebilmesi adına diğer 11 yönetim kurulu üyemiz görevlerine devam edecek, bu isimler de genel kurul öncesi istifalarını sunacaklardır."

Antalyaspor AŞde istifa Yönetim Kurulu Başkanı Hesapçıoğlu...
Antalyaspor AŞ'de istifa! Yönetim Kurulu Başkanı Hesapçıoğlu...

Antalyaspor AŞ'de Ali Şafak Öztürk'ün 19 Ocak'taki istifasının ardından genel kurul öncesi yönetim kurulu başkanlığını devralan Emin Kemal Hesapçıoğlu da bugün görevini bıraktığını açıklamıştı.

 

Antalyaspor AŞde 7 istifa daha Yönetim kurulu üyeleri...

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