Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki! Okan Buruk çok sinirlendi, Muslera'dan dikkat çeken hareket...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Antalyaspor#Muslera
Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki Okan Buruk çok sinirlendi, Musleradan dikkat çeken hareket...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 23:00

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçına Fernando Muslera'nın kurtarışları ve penaltı pozisyonu sonrası yaşananlar damga vurdu.

Haberin Devamı

Antalyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in ilk hafta maçında gergin anlar yaşandı.

Gözden Kaçmasın

Antalyaspor 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)Antalyaspor 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)Haberi görüntüle

2011-2012 sezonundan itibaren Galatasaray'ın formasını giyen Fernando Muslera, Antalya ekibi karşısında etkileyici bir performans sergiledi.

Hagi Wright ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda parmak uçlarıyla topa müdahale ederek mutlak golü engelleyen Uruguaylı kaleci, sonrasında Fernando'nun etkili şutunda da gole izin vermedi.

PENALTIYI DA KURTARDI

Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Antalyaspor'un kazandığı penaltıda Luiz Adriano'nun vuruşunda köşeyi doğru bilerek kalesini gole kapattı.

Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki Okan Buruk çok sinirlendi, Musleradan dikkat çeken hareket...

Haberin Devamı

DÜDÜK SONRASI BÜYÜK TEPKİ

Akdeniz ekibinin penaltı kazandığı pozisyonda Haji Wright, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken, Uruguaylı eldivenin müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve Muslera'yı sarı kartla cezalandırdı.

Gözden Kaçmasın

Evander, Antalyaspor-Galatasaray maçını izlediEvander, Antalyaspor-Galatasaray maçını izlediHaberi görüntüle

KURTARIŞ SONRASI MUSLERA...

Tecrübeli file bekçisinin, penaltıyı kurtardıktan sonra eliyle yukarı işaret ederek yaptığı hareket de dikkat çekti.

Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki Okan Buruk çok sinirlendi, Musleradan dikkat çeken hareket...

OKAN BURUK: BU NASIL PENALTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararı sonrasında "Kendini atıyor, bu nasıl penaltı" şeklinde tepki gösterdi.

İlk yarının son düdüğüyle birlikte hakemleri kenarda bekleyen Buruk, uzun süre tepkisini sürdürdü.

TORREIRA O ANLARI PAYLAŞTI

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira da Muslera'nın kurtardığı penaltının anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Antalyaspor#Muslera

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols