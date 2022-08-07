Antalyaspor-Galatasaray maçında tepki! Okan Buruk çok sinirlendi, Muslera'dan dikkat çeken hareket...

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Antalyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in ilk hafta maçında gergin anlar yaşandı.

2011-2012 sezonundan itibaren Galatasaray'ın formasını giyen Fernando Muslera, Antalya ekibi karşısında etkileyici bir performans sergiledi.

Hagi Wright ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda parmak uçlarıyla topa müdahale ederek mutlak golü engelleyen Uruguaylı kaleci, sonrasında Fernando'nun etkili şutunda da gole izin vermedi.

PENALTIYI DA KURTARDI

Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Antalyaspor'un kazandığı penaltıda Luiz Adriano'nun vuruşunda köşeyi doğru bilerek kalesini gole kapattı.

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DÜDÜK SONRASI BÜYÜK TEPKİ

Akdeniz ekibinin penaltı kazandığı pozisyonda Haji Wright, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken, Uruguaylı eldivenin müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve Muslera'yı sarı kartla cezalandırdı.

KURTARIŞ SONRASI MUSLERA...

Tecrübeli file bekçisinin, penaltıyı kurtardıktan sonra eliyle yukarı işaret ederek yaptığı hareket de dikkat çekti.

OKAN BURUK: BU NASIL PENALTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararı sonrasında "Kendini atıyor, bu nasıl penaltı" şeklinde tepki gösterdi.

İlk yarının son düdüğüyle birlikte hakemleri kenarda bekleyen Buruk, uzun süre tepkisini sürdürdü.

TORREIRA O ANLARI PAYLAŞTI

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira da Muslera'nın kurtardığı penaltının anlarını sosyal medyadan paylaştı.