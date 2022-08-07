Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi

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Antalyaspor Galatasaray maçı bu akşam oynanacak. Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, iki takım arasında gerçekleşen mücadelelerde 31-7 galibiyet üstünlüğüne sahip. Antalyaspor Galatasaray maçı saat 21:45’te başlayacak.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Antalyaspor Galatasaray maçı saat 21:45’te oynanacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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LİGDE 53, TOPLAMDA 63'ÜNCÜ KEZ

Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray sezonun ilk maçında oynayacakları mücadele ile Süper Lig'de 53, toplamda ise 63'üncü kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 62 maçın 10'u Türkiye Kupası, 52'si ise Spor Toto Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti. Antalyaspor, toplamda oynanan 62 maçta 8 galibiyet, 18 beraberlik ve 36 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

ANTALYA'DA GALATASARAY ÜSTÜN

Kırmızı beyazlılar ile sarı kırmızılıların Antalya'da oynadığı maçlarda İstanbul temsilcinin üstünlüğü göze çarpıyor. Antalya'da oynanan 31 maçta Antalyaspor sadece 4 galibiyet alırken, 11 beraberlik ve 16 da yenilgi aldı. Geçen sezonun son haftasında Antalya'da oynanan Spor Toto Süper Lig maçında iki takım sahadan 1- 1 beraberlikle ayrıldı.

Akdeniz ekibi Antalyaspor, 2015-2016 sezonundan sonra Antalya'da ağırladığı Galatasaray'a karşı galibiyet elde edemedi. Fraport TAV Antalyaspor 2015- 2016 sezonunda Antalya'da oynanan maçta rakibini 4-2 mağlup ederken sonrasında oynadığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.