Antalyaspor bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı

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Spor Toto Süper Lig’de son haftaların formda takımı ve oyunuyla herkesin beğenisini kazanan Fraport TAV Antalyaspor, Altay ile ligin 31’inci haftasında deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına cuma günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Kırmızı beyazlı ekip, ligde yenilmezlik serisini GZT Giresunspor ile oynadığı ve galip geldiği maçta 8’e çıkartırken, mücadelede bu sezon iki ilki birden yaşadı.



İLK KEZ 3 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI



Akrepler, ligde geride kalan 30 haftada bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi. Antalyaspor, daha önce sezonun ilk devresinde oynanan 11’inci haftada GZT Giresunspor (2-1) ve 12’nci haftada Altay (1-0) maçlarını kazandıktan sonraki Atakaş Hatayspor (3-1) deplasmanında sahadan yenilgi ile ayrıldığı haftada 2 maç üst üste kazanma başarısı göstermişti. Kırmızı beyazlılar sezonun ikinci devresinin 25’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük (3-0) ve 26’ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (2-1) maçlarından sonraki haftada yine puan kaybederek, seriyi 3 maça çıkaramamıştı. Akrepler, DemirGrup Sivasspor (1-0) ve Medipol Başakşehir (1-0) maçlarından sonra ligde 30’uncu haftada oynadığı GZT Giresunspor maçını 4-1 kazanınca bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısını gösterdi.



BU SEZON İLK KEZ 4 GOL ATTI



Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor karşısında bu sezon ilk kez rakiplerine 4 gol atma başarısı yakaladı. Kırmızı beyazlılar daha önce rakiplerine 10 maçta gol atamadı. Akrepler, ligde rakiplerine 11 maçta 1, 5 maçta 2 ve 3 maçta 3’er gol atttı. Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki son 8 maçında 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puanı hanesine yazdırırken, geride kalan 30 hafta sonunda ligde 10’uncu sıraya yerleşti.

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