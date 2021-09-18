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Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig
Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 51. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor, lig tarihinde ilk kez rakibine karşı dört maçlık yenilmezlik serisi yakalamak için sahaya çıkıyor. Antalyaspor'a konuk olduğu son 18 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş, geçen sezon bu stattaki karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip 1996/97-1997/98'den bu yana üst üste iki sezon bu deplasmanda puan kaybetmiyor. Süper Lig tarihinde Antalyaspor'a en fazla gol atan takım olan Beşiktaş, aynı zamanda kırmızı-beyazlı ekibi en fazla mağlup eden iki ekipten biri konumunda. Peki Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

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2015/16 sezonundan bu yana maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara rakip olduğu 11 Süper Lig karşılaşmasının sadece birini kazanan ve son beş maçta gol sevinci yaşayamayan Antalyaspor, bu süreçte tek galibiyetini Beşiktaş'ı yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig'de gol yemeyen tek takım olan Beşiktaş, lig tarihinde sadece bir sezona üst üste beş gole kapama yaparak başladı.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 50 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 45 gol kaydetti.

Sergen Yalçın'ın göreve geldiği Şubat 2020'den bu yana en fazla maçını 3+ farkla kazanan Süper Lig takımı olan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda toplam 56 gol attı ve kalesinde sadece iki gol gördü.
Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım olan Antalyaspor, bu gollerin tamamını iç saha maçlarında kaydetti. Antalyaspor'un Beşiktaş filelerine gönderdiği son iki golü kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, geçen sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı ekibe sezonun her iki yarısında da gol atan üç isimden biriydi.

Çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan Miralem Pjanic, geçen sezon Barcelona forması giydiği 30 resmi karşılaşmada gol pası verememişti. Beşiktaş'a rakip olduğu son 17 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ersun Yanal, son dört karşılaşmada da sahadan puanla ayrıldı ve toplam dokuz gol sevinci yaşadı.

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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ SÜPER LİG MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 25 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 57 kez havalandırdı, kalesinde ise 31 gol gördü. Geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig