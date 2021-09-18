Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

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2015/16 sezonundan bu yana maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara rakip olduğu 11 Süper Lig karşılaşmasının sadece birini kazanan ve son beş maçta gol sevinci yaşayamayan Antalyaspor, bu süreçte tek galibiyetini Beşiktaş'ı yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig'de gol yemeyen tek takım olan Beşiktaş, lig tarihinde sadece bir sezona üst üste beş gole kapama yaparak başladı.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 50 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 45 gol kaydetti.

Sergen Yalçın'ın göreve geldiği Şubat 2020'den bu yana en fazla maçını 3+ farkla kazanan Süper Lig takımı olan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda toplam 56 gol attı ve kalesinde sadece iki gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım olan Antalyaspor, bu gollerin tamamını iç saha maçlarında kaydetti. Antalyaspor'un Beşiktaş filelerine gönderdiği son iki golü kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, geçen sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı ekibe sezonun her iki yarısında da gol atan üç isimden biriydi.

Çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan Miralem Pjanic, geçen sezon Barcelona forması giydiği 30 resmi karşılaşmada gol pası verememişti. Beşiktaş'a rakip olduğu son 17 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ersun Yanal, son dört karşılaşmada da sahadan puanla ayrıldı ve toplam dokuz gol sevinci yaşadı.

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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ SÜPER LİG MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 25 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 57 kez havalandırdı, kalesinde ise 31 gol gördü. Geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.