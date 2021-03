Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz: 'Hedefimiz Türkiye Kupası'

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ı yenerek kupayı Antalya’ya getirmek istediklerini belirterek, "Antalyaspor 1966 yılında kurulmuş, 55 senede kupa kazanımı olmamış. Bizim önceliğimiz kupa" dedi.



Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, başkanlık görevine seçilmesinin ardından geçen 30 günlük süreci, projelerini, takımının hedeflerini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. Genel kurul öncesi ve başkan seçilmesinin ardından kentteki kanaat önderleri olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi ile görüştüğünü dile getiren Yılmaz, başkanlığının ilk ayında yönetim kurulunda yer alan 29 arkadaşı ile camianın bir arada olması için çaba sarf ettiklerini aktardı.



"ŞU AN BEŞİKTAŞ’I YENSEK BİLE AVRUPA’YA GİTME HAKKIMIZ OLMUYOR"



Kırmızı beyazlı kulübün 56 yıllık tarihinde ilk defa ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi ile Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finalinde 21 yıl sonra mücadele etme başarısı elde ettiğini vurgulayan Yılmaz, takımının sezon hedeflerini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacaklarını aktaran Yılmaz, Antalya’ya kupayı getirme sözü verdiğine dikkati çekti. Antalyaspor camiasının kupayı çok istediğini aktaran Yılmaz, "Bizim Beşiktaş’ı yenmiş olsak bile ayın 30’una kadar tamamlamakla mükellef olduğumuz yükümlülüğümüz var. UEFA lisans hakkını alabilmek için Antalyaspor’un geçmişten kalan, futbolcular ve farklı kulüplerle ilgili borçları var. Bunların toplamı 80 milyon lira civarında. Ödemenin son günü 30 Mart. Ben burada oturuyorsam herhalde bu iş çözülür. Biz Beşiktaş’ı yenmiş olsak bile bunu sağlayamıyorsak Avrupa gitme hakkımız olmuyor. Antalyaspor’u böyle bir durumla karşı karşıya bırakacak halimiz yok. Biz Antalyaspor’u ortada bırakmamak adına göreve talip olduysak bunu halletmekle mükellefiz. Ben, gerekiyorsa yönetim kurulundaki bütün arkadaşlar elimizden gelen neyse bunu halledeceğiz" diye konuştu.



"ANTALYASPOR’DA DENK BÜTÇE OLUŞMASINI SAĞLAMAK"



Antalyaspor’un ekonomik gelişimi, kulübe sabit gelir sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:



"Yıllardır hallolmayan sorunların 30 günde birdenbire halledilmesini beklemek kolay değil. Antalya’da eski alışkanlıkları değiştirdiğimizi, bütün şehrin gördüğünü, düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte Antalyaspor’un camia olduğunu hatırlatırsak, camia olmanın fırsatıyla bütün şehrin ’nasıl destek veririz’ düşüncesiyle fayda sağlayacağını görüyoruz. Benimle 29 kişilik yönetim kurulu kadrosundaki herkes Antalyaspor’un ekonomik koşullarını bilerek bu göreve talip oldu. Hepsi sorumluluklarını yerine getirecek arkadaşlarımız. İlerdeki süreçlerde de projelerim var. Bu projelerimi dernek ve vakıfta da uyguladım. Antalyaspor Derneği ile Antalyaspor Vakfı her sene Antalyaspor A.Ş’den 5 milyon lira civarında yıllık katkı alarak yaşamını sürdürürken şimdi bunun tam tersi uygulamaya başladık. Dernek ve vakıftan benim uyguladığım projelerle Antalyaspor’a katkı sağlamaya başladık. Hedefim, projelerin devamıyla birkaç sene içerisinde Antalyaspor’da denk bütçe oluşmasını sağlamak."



"PANDEMİ NEDENİYLE 30-40 MİLYON GELİR KAYBI"



Antalyaspor’da ekonomik koşulların düzelmesi, projelerin hayata geçmesi için pandemi sürecinin sona ermesinin de beklenmesi gerektiğine değinen Yılmaz, kulübün pandemi nedeniyle kombine, reklam, sponsorluk gibi stat geliri 30-40 milyon liradan mahrum kaldığını söyledi. İlerleyen süreçte kulüp gelirleri, yeni projelerle denk bütçe oluşturup, kurumsal yapıyı güçlendirmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, sonraki süreçte bayrağı devralacak başkanların kendileri gibi yorulmadan görevlerine layıkıyla devam etmesini arzuladığından bahsetti. Projelerin uygulanması için belediye başkanlarıyla görüştüğünü aktaran Yılmaz, "Belediyeler pandemi şartlarında hak ettiği gelirden muaf olduğu için sıkıntılı süreçte. Belediyelere ayrıca yük oluşturmaktan ziyade Antalyaspor’a da belediyeye de destek olacak projeler geliştiriyoruz. Hiçbir belediyeye ’Antalyaspor’a para verin’ demeyiz. Hem Antalyaspor’u hem de belediyeleri böyle bir durumda bırakmayız. Bizim projelerimiz kapsamında belediyeler kendilerine de fayda sağlayacağı, Antalya’nın en büyük markası Antalyaspor’a da gelir oluşturacağı için belediye başkanları destekleyeceklerini belirtti" diye konuştu.



"ANTALYASPOR’A SABİT GELİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Yönetim kurulu üyelerinin kulübe maddi ve manevi fayda sağlamak için yoğun çalışma içerisinde olduğuna değinen Yılmaz, şunları söyledi:



"Geçmişte Antalyaspor’da yönetim kurullarında 5-6 görev tanımı varmış. Bu görev tanımını 15’e çıkardık. 29 arkadaşımız oluşturduğumuz kurullarda etkin olarak görev yapıyor. Bütün arkadaşlarımız düşünceleriyle Antalyaspor’a nasıl destek sağlanabileceğini görüşüyor. Antalyaspor’un başarılı iş adamları, turizmcileri, sanayicileri, tüm arkadaşlarımız Antalyaspor’a maddi ve manevi destek sağlayabilmek için proje çalışıyor. Biz Antalyaspor’a sabit gelir için çalışıyoruz. Bizim vitrinimiz sahadaki başarı. Sportif başarıyı da artırarak çalışmalara devam ediyoruz."



"ERSUN HOCA İLE SORUNUMUZ OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"



Sportif başarı için yeni sezon kadro yapılanması için teknik direktör Ersun Yanal ile futbolcular hakkında görüştüklerini anlatan Yılmaz, tecrübeli teknik adamın görevine devam edeceğini belirtti. Sezon sonunda takımda eksik olan alanlara transfer yaparak takımı güçlendireceklerine değinen Yılmaz, "Takımımızın durumu oldukça iyi. Birkaç yere takviye yapacağız. Oldukça karakterli, uyum içerisinde futbolcularımız var. Başlarında Türkiye’nin çok tecrübeli, değerli Ersun hocamız var. Ersun hoca ile ilgili hiç bir sorunumuz yok. Bunu göreve gelmeden önce de görüştüm. Ersun hocamız takımımızın başında devam ediyor. Ne O’nun Antalyaspor ile ne de bizim Ersun hoca ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Olması da söz konusu değil" dedi.



"PODOLSKİ İLE SÖZLEŞMEMİZ BİTİYOR"



Teknik direktör Ersun Yanal’ın görüşleri doğrultusunda sezon sonu takımda kalacak ya da yolların ayrılacağı futbolcuların değerlendirildiğini anlatan Yılmaz, genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar, yıldız futbolcu Podolski ile takımın maestrosu olarak adlandırdığı Nuri Şahin hakkında şunları söyledi:



"Takımda kalmasını istediğimiz ve yeni sezonda çalışmak istemediğimiz arkadaşlarımız var. Hocamızın görüşü doğrultusunda bunların kararını verdik. Şu anda futbolcuların motivasyonu açısından isim olarak belirtmek doğru olmaz. Bu konularla ilgili hocamızla mutabıkız. Gökdeniz bizim değerli bir oyuncumuz. Kendisiyle ilgili uzun vadede sözleşmemiz var. Kamuoyunda Gökdeniz ile ilgili haberler de var. Biz Gökdeniz ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Nuri Şahin takımımızın maestrosu, vazgeçilmez oyuncuların başında gelmektedir. Podolski ile sözleşmemiz bitiyor. Hocamızın görüşü doğrultusunda karar veririz. Onunla ilgili daha bir şey görüşmedik. Çok karakterli futbolcu topluluğumuz var. Böyle futbolcu topluluğu hiç bir takımda yoktur. Tecrübeliler gençlere ağabeylik yapıyor, onlara yol gösteriyor. Kimsenin kıskançlığı yok. Herkes yanındaki oyuncunun daha iyi olmasını istiyor. Hocalarına karşı saygılılar, Antalyaspor tam bir takım bunun da kıymetini biliyoruz. Ben de başkanları olarak hepsiyle gurur duyuyorum."



"ÖNCELİĞİMİZ KUPA"



Ligde aynı puana sahip Göztepe’nin ardından 11’inci sırada yer aldıklarını dile getiren Yılmaz, asıl hedeflerinin kupayı Antalya’ya getirmek olduğunu söyledi. Milli maç nedeniyle lige verilen ara sonrası MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Yılmaz, "Bizim için bu sıralarda olmak yeterli. Kupa motivasyonu da var. MKE Ankaragücü ile maçımız var. Puan veya puanlarla dönersek sonraki maçta sahamızda Sivas maçımız var. Sahamızda 3 puan alırsak, matematiksel olarak neredeyse durumumuz garanti görülüyor. Bizim için kupa önemli. 8 veya 11’inci bitirmişiz bu mu önemli kupa mı önemli? Antalyaspor 1966 yılında kurulmuş, 55 senede kupa kazanımı olmamış. Bizim önceliğimiz kupa" dedi.



"FEDERASYONDAN ADALETLİ OLMASINI İSTİYORUZ"



Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini kaydeden Yılmaz, camiaya söz verdikleri kupayı kazanmak istediklerini vurguladı. Federasyondan Beşiktaş ile oynayacakları kupa finali için talebini dile getiren Yılmaz, "Sahada her türlü mücadeleyi yapacağız. Adil yönetim olmasını, adil sahada oynanmasını gönlümüz istiyor. Hangi sahada oynanacağımız hakkında spekülasyonlar var. Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını düşünenler var. Biz federasyonun adaletli olmasını bekliyoruz. Olimpiyat Stadı, Beşiktaş’a yabancı stat değil. Bizim için bir gün öncesi yolculuk başlayacak. Futbolcuların maç öncesi motivasyonuyla 1 saatlik yolculuk çok farklı. Antalya ile İstanbul arasında Ankara, İzmir, Adana gibi federasyonun uygun göreceği bir yer de olabilir. Ben Antalyaspor’un kupayı daha çok almak istediğini düşünüyorum. Başkan olarak yönetici, futbolcu hocamız camiamız olarak kupayı almak istiyoruz. Umarım, başarılı sonuç alırız, verdiğimiz sözü de yerine getiririz" diye konuştu.



"İKİNCİ SARI KART VERİLDİĞİNDE VAR’A BAKILMIYOR, İNŞALLAH, SORGULANIR, DEĞİŞİR"



Türk futbolunda çok konuşulan VAR sistemi ile hakemlerin maç yönetimi hakkında görüşlerini belirten Yılmaz, VAR sisteminde bazı değişimlerin görüşülmesi gerektiğini aktardı. VAR sisteminde kuralların önceden belirlendiğini anlatan Yılmaz, "Örneğin ikinci sarı kart göstererek kırmızı kart verildiğinde VAR kuralı gereği VAR’a bakılmıyor. Direkt kırmızı kartta bakılıyor. Belki de bu önceden yapılan bir hata, yeni fark ediyoruz. İnşallah, bu ilerde sorgulanır, değişir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Diğer kulüplerin başkanları, yöneticileri de söylüyor. Ben hakemlerin de bundan şikayetçi olduğunu düşünüyorum" dedi.



"FUTBOLDA FARKLI KÜLTÜRÜ OTURTMAMIZ LAZIM"



Kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktör futbolcular gibi hakemlerin de hata yapabileceğini belirten Yılmaz, "Hakemdir hata da yapabilir. Yeter ki bilerek hata yapmış olmasınlar. Biz onlardan razıyız. Ben başkan olarak, hata yapabilirim. Yönetici arkadaşlarımız, futbolcular, hocamız hata yapabilir. Hakem olması sebebiyle onlar da hata yapabilir. Yeter ki art niyet olmasın. Art niyet olmadığı takdirde hata paylarını kabul eder saygı duyarız. Maçın sonucu değişmiş olsa bile. Futbolda farklı kültürü oturtmamız lazım. Hakemimiz maçı yönetmiş ama kural hatası yapmamış veya sonucu değiştiren ölçü olmamış. Biz yenilmiş olsak bile hakeme teşekkür etmemiz lazım. Hata yapıldığında nasıl eleştiriyorsak, doğru maç yönettiği zaman da teşekkür etmemiz lazım. Futbolda kulüplerde bu centilmenliği başlatmamız lazım. Bunu yapmamız lazım. Bu süreçte bunun yapılmasıyla ilgili üzerime ne düşüyorsa ilerleyen günlerde yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...