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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin’den taraftara "destek olun" çağrısı

#Antalyaspor#Süper Lig#Aziz Çetin
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin’den taraftara destek olun çağrısı

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Aytemiz Alanyaspor maçında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, maçtan 3 puan çıkartmak istediklerini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde çalışmalarını sürdürürken, sakatlıkları bulunan Ufuk Akyol antrenmana katılmadı. Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Enzo Crivelli ve Haji Wright ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Sakat oyunculardan Haji Wright ve Hakan Özmert’in maç öncesi yapılacak antrenmanda takımla çalışması halinde Alanyaspor maçında kadroya alınma ihtimali bulunuyor.



’TAKIMDA SEVGİ DOLU AİLE ORTAMI VAR’

Takımda aile ortamı olduğunu kaydeden Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin’in futbol sorumlusu olarak göreve getirilmesi ve yeni teknik ekibimizi oluşturmamız sonrasında 5 lig, 1 de kupa maçı oynadık. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile yolumuza devam ediyoruz. Taraflı tarafsız herkes futbolumuzdaki ilerlemeyi ve gelişimi görüyor. Biz takımımızda bu potansiyelin var olduğuna inanıyorduk. Yeni ekip bu potansiyeli ortaya çıkarmaya başladı. Yenildiğimiz maçlarda bile mücadelemizi ortaya koyuyor ve ’Yenilgiyi hak etmemişlerdi’ ifadesini kullandırabiliyoruz. Bu oyunumuzu ve daha önemlisi takım içindeki sevgi dolu aile ortamını sürdürdüğümüz sürece saha sonuçlarının da peş peşe geleceğini biliyoruz" dedi.

’TARAFTAR DESTEĞİ İLE 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ’

Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak Antalya derbisinde taraftarları tribünde görmek istediklerini belirten Başkan Çetin, Bu noktada en önemli eksiğimiz taraftarımızın desteği. Şimdi ne kadar güçlü ve büyük bir aile olduğumuzu göstermek için önümüzde iyi bir fırsat var. Antalya derbisinde rakibimiz, Aytemiz Alanyaspor. Biliyoruz ki maçın günü ve saati, turizm kenti Antalya için çok uygun değil. Yaptığımız girişimlerden sonuç alamadık ve bu durumu değiştiremedik. Tek isteğimiz, tüm taraftarımızın takımımızın başarısına odaklanması ve imkanı olan herkesin cumartesi günü saat 13.30’da stadımızda olması. Geçmişe baktığımızda taraftarımızın koşulsuz şartsız yanımızda olduğu, 90 dakika destek verdiği her maçı kazandığımızı, birçok maçı taraftarımızın çevirdiğini görüyoruz. Cumartesi günü de taraftarımızın bize vereceği destekle inşallah sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

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#Antalyaspor#Süper Lig#Aziz Çetin

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