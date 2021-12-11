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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor

#Antalyaspor#Aziz Çetin#Süper Lig
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor. Tadını çıkaralım. Farklı bir futbol felsefesi var" dedi.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında lig lideri Trabzonspor’u Fredy ve Dorukhan Toköz’ün kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yendi. Kırmızı beyazlılar, Trabzonspor’un uzun süren yenilmezlik serisine son verirken, bordo mavili takıma 2021-2022 yılında ilk yenilgisini yaşatmış oldu.

"TÜRKİYE’DE GÖZE HOŞ GELEN FUTBOL OYNUYORUZ"

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, takımın başına Nuri Şahin gedikten sonra keyifli bir oyun ortaya koyduklarını belirtti. Çetin, "Bunun karşılığını tribünlerde de görüyoruz. Tüm kamuoyunun değişikliğin farkında olduğunu umuyorum. Türkiye’de göze hoş gelen futbolu oynuyoruz. Rakibimiz çok saygı duyduğumuz Türkiye’nin güzide kulüplerinden birisi. 27 maçlık sanırım yenilmezlik serisini, 8 maçlık galibiyet serisiyle geldiler. Futbolda her sonuç var" dedi.

"LİGİ OLABİLDİĞİNCE YUKARIDA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Gençleri Antalyasporlu yapmak istediklerini dile getiren Çetin, "Gençlerin şehrimizin takımını desteklemesini istiyoruz. Bu anlamda keyifli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı ve rakibi tebrik ediyorum. Trabzonspor’a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Ligi olabildiği kadar yukarıda bitirmek istiyoruz. Net bir hedef koymadık" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU YENİ BİR HOCA KAZANIYOR"

Teknik direktör değişikliği yaşadıklarını ve zor bir süreçten geçtiklerini de sözlerine ekleyen Çetin, "Şu an en azından bunun tadını çıkaralım, keyif alalım. Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor. Tadını çıkaralım. Farklı bir futbol felsefesi var. Aynı kadronun bundan önce nasıl oynadığı belli, şimdi nasıl oynadığı belli. Aynı kadronun topa bu kadar nasıl hakim olduğunu gördük. Korkmadan çekinmeden oynuyoruz. İyi bir ekibiz. Biz bir aileyiz. Bu gece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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#Antalyaspor#Aziz Çetin#Süper Lig

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