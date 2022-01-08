Antalyaspor 6 eksikle Göztepe deplasmanına çıkıyor!

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TFF Süper Kupa Finali’nde Katar’ın başkenti Doha’da oynanan maçta penaltılar sonucunda Beşiktaş’a mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, bugün 14.00’de futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapacağı çalışmanın ardından İzmir ekibi Göztepe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor, antrenmanın ardından tarifeli uçakla saat 17.00’da İzmir’e uçacak. Antalyaspor’da zorlu maç öncesi 5 oyuncu sakatlığı, 1 oyuncu da koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı beyazlılarda Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Doğukan Nelik, Bahadır Öztürk ve Katar’da oynanan TFF Süper Kupa Finali’nde sakatlanan Floranus Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak. Hastalığı bulunan Erkan Eyibil’in ise durumu bugün netlik kazanacak.



NALDO VE TESTLERİ NEGATİF ÇIKAN 3 OYUNCU KADRODA



Ziraat Türkiye Kupası’nda GZT Giresunspor maçında golü attıktan sonra burnu kırılan defans oyuncusu Naldo’nun ise maske ile Göztepe maçında oynaması bekleniyor. Başarılı defans oyuncusu TFF Süper Kupa Finali’nde Beşiktaş’a karşı forma giyememişti. Kırmızı beyazlı ekipte test sonucu pozitif çıkan oyuncuyla temaslı oldukları gerekçesiyle Katar kafilesinden çıkartılan 3 oyuncunun yapılan testleri negatif çıktı. 3 oyuncu da takımla birlikte çalışmalara katılırken, İzmir görev verilmesi halinde İzmir deplasmanında forma giyebilecek.



TOPLAMDA 34’ÜNCÜ KEZ



Fraport TAV Antalyaspor ile Göztepe, Pazar günü oynanacak maçla beraber toplamda 34’üncü kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce 33 kez karşılaşan iki ekibin maçlarında Antalyaspor’un üstünlüğü bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekip oynanan maçlarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. İzmirde oynanan 16 maç sonunda ise Antalyaspor, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı.



SÜPER LİG’DE 14’ÜNCÜ MAÇ



Akrepler ile İzmir temsilcisi Göztepe, Spor Toto Süper Lig’de 14’üncü maçlarına çıkacak. Ligde oynanan maçlarda Akdeniz ekibi Antalyaspor, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maç 1-1 beraberlikle sona erdi.



EN FAZLA 7 GOL ATILDI



Antalyaspor ile sarı kırmızılı Ege temsilcisinin birbirleriyle oynadıkları maçlarda en fazla 7 gol atıldı. Antalyaspor ile Göztepe arasında 1988-1989 yılında TFF 2. Lig’de Antalya’da oynanan ve Antalyaspor’un 5-2 üstünlüğü ve 2019-2020 yılında oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda 4-3 yine kırmızı beyazlıların üstünlüğü ile sona eren maçlarda atılan 7 gol, iki takım arasında en fazla gol atılan maçlar olarak kayıtlara geçti.



EN FAZLA 1-0’LIK SKOR ALINDI



Antalyaspor ile İzmir ekibi Göztepe oynanan toplam 33 maçta 8 kez 1-0’lık skorlarla sahadan ayrıldı. Kırmızı beyazlılar ile Göz Göz maçlarında 5 kez 1-1, 4 kez 2-1, 3’er kez 2-0 ve 4-1’lik skorlar alındı. İki takım arasında 2’şer kez 2-2 ve 3-0’lık sonuçların yanı sıra 1’er kez de 0-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3 ve 5-2’lik sonuçlar alındı.



GÖZ GÖZ 54, ANTALYASPOR 39 GOL ATTI



Antalyaspor ile sarı kırmızılı ekip arasında oynanan 33 maçta taraftarlar 93 gole tanıklık etti. Antalyaspor, rakibi Göztepe’nin kalesine 39 gol atma başarısı elde ederken, İzmir ekibi Göztepe 54 gol ile karşılık verdi.



Pazar günü saat 16.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ile Yusuf Bozdoğan yapacak.