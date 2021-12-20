Antalyaspor 4 gençle sözleşme imzaladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarıUğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarı#Uğur Şahin
Pınar Gültekin cinayeti ABDden şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...Pınar Gültekin cinayeti! ABD'den şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...#Pınar Gültekin
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?#Kim Jong Un
Son dakika... İşçi ve memurlara flaş vergi düzenlemesiSon dakika... İşçi ve memurlara flaş vergi düzenlemesi#Memur
Tüm gözler yılın son Kabinesinde Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...Tüm gözler yılın son Kabinesi'nde! Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...#Kabine Toplantısı
Aman dikkat… Sağanak ve kar uyarısı İstanbul için saat verildiAman dikkat… Sağanak ve kar uyarısı! İstanbul için saat verildi#Kar Yağışı
Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybettiUsta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti#Sezai Aydın
Görülmemiş yağmacılık Yakayı böyle ele verdilerGörülmemiş yağmacılık! Yakayı böyle ele verdiler #ABD
Emine Erdoğan ve Bakan Özerden özel öğrencilere eğitim materyaliEmine Erdoğan ve Bakan Özer'den özel öğrencilere eğitim materyali#Ankara
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Papa canlı yayında uyardı: Neredeyse şeytani bir durumPapa canlı yayında uyardı: Neredeyse şeytani bir durum#Papa
2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak! İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak#Efes Antik Kenti
2022de burçları neler bekliyor Hem parayı hem aşkı bulacaksınız2022'de burçları neler bekliyor? Hem parayı hem aşkı bulacaksınız
Patronum bana OK dedi Yoksa başım dertte miPatronum bana 'OK' dedi! Yoksa başım dertte mi? #İş Hayatı
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Antalyaspor 4 gençle sözleşme imzaladı

#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor 4 gençle sözleşme imzaladı

FTA Antalyaspor, altyapıdan yetişen 4 genç futbolcu ile sözleşme imzaladı. Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer’in de katıldığı imza töreninde Müslüm Yat, Emre Demir, Efecan Gülerce ve Mevlüt Emir Gürlek kendileri 5’er yıl kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Haberin Devamı

Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde ilk konuşmayı Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer yaptı.

Özer, kendisinin amatör kulüplerde 5 yıl, FTA Antalyaspor’da da 3 dönem yöneticilik yaptığını ve altyapı ile direkt ilgilendiğini belirterek, “Futbolu seviyorum, daha önemlisi gençleri seviyorum. Yönetimimiz mevcut düzeni kurtarmaktan ziyade geleceği kurtarmanın peşinde. Bu nedenle altyapı çok önem arz ediyor. Buradaki oyuncularımız bizim için çok önemli. Durduğumuz yerde mevcut Euro kontratları nedeniyle para kaybediyoruz. Bizim değil, tüm Türk kulüplerinin kurtuluşu altyapı. Umut ediyorum ki; altyapıdaki kardeşlerimiz yılmadan çalışacak, umutlarını kaybetmeyecek ve kulübümüze katkıda bulunacaklardır. Camiamızı hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Antalyaspor 4 gençle sözleşme imzaladı


“İlk hedef A takımda oynamak”

Haberin Devamı

Kendilerini 5 yıl için FTA Antalyaspor’a bağlayan sözleşmeyi imzalayan futbolculardan Müslüm Yat, “13 yaşımdan beri Antalyaspor’dayım. İnşallah kulübümüze uzun yıllar hizmet ederim” dedi. Mevlüt Emir Gürlek ise 8 yıldır Antalyaspor’da olduğunu belirterek, “Bugün kulübümle profesyonel sözleşme imzalamak mutluluk ve huzur verici” diye konuştu. U19 takımının kaptanı da olan Emre Demir, “12 yıldır Antalyaspor formasını terletiyorum. Bu benim için gurur verici” ifadelerini kullandı. Efecan Gülerce ise imzayı attıktan sonra, “14 yaşımdan beri bu kulüpteyim. Kulübümüz için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Önceliklerinin Antalyaspor A takımında sürekli olarak forma giymek, ardından milli takıma ve Avrupa’ya gitmek olduğunu söyleyen futbolcular, imzayı attıktan sonra aileleriyle birlikte objektiflere poz verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron