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Futbol
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Antalyaspor 1 puana abone

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Antalyaspor 1 puana abone
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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynadığı maçta Gaziantep FK ile golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisini toplamda 10 maça çıkardı. Kırmızı beyazlı takım ligde oynadığı son 4 hafta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, 1 puana abone oldu. Akdeniz ekibi ligde oynadığı son 10 haftada 3 galibiyet, 7 beraberlik alırken, son 4 maçında ise sahadan ’1’ puan alarak ayrıldı.

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SON 4 MAÇ BERABERE

Süper Lig’de 6-0’lık Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından oynadığı 10 maçta 16 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin en çok berabere kalan takımı konumunda. Akdeniz ekibi ligin ilk yarısında Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ile sezonun ikinci yarısında oynanan ve son 4 haftayı kapsayan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında berabere kaldı.

 

Antalyaspor 1 puana abone

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