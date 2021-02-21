Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: 'Kazanmak istedik ama olmadı'

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün planını iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Kendilerinin de çok daha organize olmaya çalışan bir takım olduklarını anlatan Yanal, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız da bu konuda iştahlı. Bugün istediğimiz, kazanmaya yönelik savunmayı iyi yaptık. Oradan geçişlerde de rakibi zora soktuk. Kazanacak çok fazla pozisyon bulduk. Çalıştığımız organizasyonları iyi uyguladık. Gelişmekte olan ve bu konuda iştahlı bir takımız. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

Yanal, 12 maçtır yenilmediklerinin hatırlatılması üzerine, şöyle devam etti:

"Biz kazanmak için mücadele ediyoruz. Takım oyununda da kazanma stratejisi geliştiriyoruz. Yaptığımız tüm duruş, çalışma kazanmak için. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de kazanmak istedik ama olmadı. Ligin 37 puan üstündeki kademeye geçmek ve orada üstlere gitmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirip daha iyi oynamak istiyoruz. Biz sayıları çok önemsemiyoruz. Bizi ilgilendiren şey, kazanmak."

Maç sırasında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Orgill hakkında ise Yanal, "Herhangi bir sorunu yok. Aramıza katılacak. Bizimle uçakta olacak." diye konuştu

Sa Pinto: "Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçı kazanmalıydık"

Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto ise maça iyi başladıklarını ve ilk 15 dakikada çok fazla pozisyona girdiklerini söyledi.

Bu pozisyonlardan en az birini gole çevirebilseler maçın çok farklı sonuçlanabilecek bir mücadele olduğunu aktaran Pinto, şunları kaydetti:

"O değerlendiremediğimiz pozisyonlardan sonra bir süre oyunun kontrolünü kaybettik. Devre arasında, defansif açıdan neler yapmamız gerektiğini oyuncularıma anlattım. Çünkü Orgill, özellikle savunmanın arkasına atılan toplarda zaman zaman bizi sıkıntıya soktu. Rakip hep bizim hatamızı bekledi. İkinci yarı daha kontrollü oynadık. İkinci yarı, top bizdeyken daha sabırlı oynayabilirdik ve son 20 metrede daha doğru kararlar almalıydık. Birçok kere kaleye geldik ama Kevin (Mirallas) ile bulduğumuz önemli pozisyonu gole çevirmeliydik. Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçı kazanmalıydık. Oyuncularım kazanmayı çok istedi, mücadele etti ama tek eksik goldü. Gol atamayınca da kazanmazsınız. Futbolun doğasında bu var."