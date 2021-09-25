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Antalyaspor 1 - 0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

#Antalyaspor#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Süper Lig
Antalyaspor 1 - 0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Antalyaspor, 89. dakikada bulduğu golle 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflarAntalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Son derece düşük tempoyla geçen mücadelede Antalyaspor, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü, 89. dakikada Güray Vural kaydetti.

Bu sonuçta 3 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Antalyaspor, puanını 8'e yükseltti. Üst üste 4. maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Poli'nin sert şutunda top auta çıktı.
16. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
38. dakikada sağ kanattan Tetteh'in ortası sonrası arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

 

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#Antalyaspor#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Süper Lig