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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Ankaraspor 4 yeni transfer açıkladı! Real Madrid altyapısında yetişen...

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Ankaraspor 4 yeni transfer açıkladı! Real Madrid altyapısında yetişen...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, 3'ü yabancı 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarısı için hazırlıkların devam ettiği belirtilerek, "Real Madrid altyapısında yetişen sonrasında Middlesbrough ve Dinamo Bükreş formaları giyen 32 yaşındaki İspanyol kaleci Tomas Mejias Osorio ile Moldova Sheriff takımı forması giyen Zimbabve milli takım kaptanı 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alec Mudimu ile 1,5 yıllık; Menemen Spor'da forma giyen Nijeryalı 25 yaşındaki Sikiru Olatunbosun ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık ve Adanaspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ ile ise sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı." ifadeleri kullanıldı. 

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Açıklamada görüşlerine yer verilen başkent temsilcisi başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, kulübün başarısı için nokta transferlerde bulunduklarını ifade ederek, "Sezonun ilk yarısını beklentilerimiz dışında tamamladık. O yüzden sezonun ilk yarısındaki hataları tekrarlamamak adına takviye yapmamız gereken bölgelere transferlerimizi yaptık ve transfer çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. İnşallah yaptığımız transferlerden yeterince faydalanır, Allah'ın izniyle üst sıralardaki yerimizi alırız." değerlendirmesinde bulundu.

 

Ankaraspor 4 yeni transfer açıkladı Real Madrid altyapısında yetişen...

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