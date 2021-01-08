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GeriFutbol Adanaspor'dan Ankaraspor maçıyla ilgili açıklama! Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu mu oynatıldı?
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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Adanaspor'dan Ankaraspor maçıyla ilgili açıklama! Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu mu oynatıldı?

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Adanaspor'dan Ankaraspor maçıyla ilgili açıklama! Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu mu oynatıldı?
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Ankaraspor, Adanasporlu bir oyuncunun üç gün önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen müsabakada oynatıldığı iddiasında bulunmuştu. Adanaspor'un bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün öce yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatıldığı iddia edilmişti. Adanaspor konuyla ilgili açıklama yaptı.

Adanaspor'un resmi açıklaması;

"Ankaraspor, Kulüplerimiz arasında 7 Ocak 2021 tarihinde oynanan müsabakada Kulübümüzün uygun olmayan oyuncu oynattığı yönünde bir Gerçekle uyumlu olmayan bu açıklamayı üzüntü ile karşıladık.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşu tarafından yapılan işlemler ve neticeleri resmi bilgi sisteminde yer almaktadır. Bu çerçevede oyuncularımızın uygunluğu muteber kayıtlar ise sabittir.

Kulübümüz anılan müsabakada uygun olmayan oyuncu oynatmamıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu bilgiyi kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız.

 Adanaspor A.Ş."

Adanaspordan Ankaraspor maçıyla ilgili açıklama Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu mu oynatıldı

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